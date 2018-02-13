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00:39 (мск), источник: ТАСС

Плей-офф Лиги чемпионов стартует матчами в Турине и Базеле

ТАСС, 13 февраля. Весенняя часть клубных футбольных турниров стартует во вторник двумя матчами 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянский «Ювентус» примет английский «Тоттенхэм», а лидер английской премьер-лиги «Манчестер Сити» отправится в гости к швейцарскому «Базелю».

Источник: Reuters

«Ювентус» и «Базель» заняли вторые места в своих квартетах по итогам группового этапа, поэтому команды начнут двухматчевые противостояния домашними играми.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
1/8 финала, 13.02.2018, 22:45
Ювентус
-Тоттенхэм Хотспур-

Туринцы занимают второе место в чемпионате Италии, испытывая серьезную конкуренцию со стороны лидера «Наполи», однако в последний раз «Ювентус» терял очки в чемпионате 9 декабря, сыграв вничью с «Интером» (0:0), после чего добился восьми побед подряд с общим счетом 20:1. Пропускали туринцы в последний раз 30 декабря в матче с «Вероной» (3:1), а многолетний вратарь и лидер команды Джанлуиджи Буффон в пятницу сыграл свой 500-й матч за клуб в национальном первенстве. Являясь самым результативным коллективом итальянского чемпионата (61 гол в 24 турах), «Ювентус» не блещет результативностью в нынешнем розыгрыше еврокубков (семь мячей в шести играх). С учетом того, что предстоящую игру может пропустить аргентинский форвард Пауло Дибала, главной ударной силой туринцев в нападении команды должен стать его соотечественник Гонсало Игуаин, который забил шесть мячей в четырех последних играх клуба.

Если «Ювентус» является самым титулованным клубом Италии и двукратным победителем Лиги чемпионов, то «Тоттенхэм» не является регулярным участником главного еврокубкового турнира. Однако на групповой стадии английская команда смогла опередила дортмундскую «Боруссию» и обладателя трофея двух последних сезонов мадридский «Реал».

В чемпионате Англии команда не знает поражений с 16 декабря. В последних девяти встречах лондонцы добились шести побед и с 52 очками вплотную приблизились к идущему третьим «Ливерпулю» (54). Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино имеет в своем распоряжении лучшего бомбардира английской премьер-лиги Гарри Кейна (23 гола в 26 матчах), на счету которого также 6 точных ударов в 5 матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Именно Кейн принес команде победу в субботнем дерби северного Лондона с «Арсеналом» (1:0).

Матч «Ювентус» — «Тоттенхэм» пройдет на арене «Альянц- Стэдиум» в Турине, начало — 22:45 мск. Главный арбитр встречи — немец Феликс Брых.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
1/8 финала, 13.02.2018, 22:45
Базель
-Манчестер Сити-

«Манчестер Сити» на пути к историческому успеху

«Базель» — многократный чемпион Швейцарии, который, однако, редко борется за титулы в Европе. Победа над «Манчестер Юнайтед» позволила швейцарцам опередить российский ЦСКА и португальскую «Бенфику» на групповом этапе турнира, но рассчитывать на успех в двухматчевой серии против другой манчестерской команды — «Манчестер Сити» — подопечным Рафаэля Вики будет трудно. В национальном первенстве «Базель» идет вторым, в последнем обыграл «Тун» со счетом 2:0, а голом отметился лучший бомбардир команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Димитри Оберлен — четыре точных удара в шести играх.

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы опережает ближайшего конкурента в чемпионате Англии на 16 очков. В 27 турах премьер-лиги команда потерпела всего одно поражение, правда, произошло это не так давно — 14 января в игре с «Ливерпулем» (3:4). Всего же команда добилась 23 побед, забив 79 голов.

Ударно проводят текущий сезон лидеры «Манчестер Сити» бельгиец Кевин де Брюйне и аргентинец Серхио Агуэро, которые внесли свой вклад в субботний разгром «Лестера» со счётом 5:1. Агуэро оформил покер, а де Брюйне отдал три голевые передачи. «Манчестер Сити» ни разу в своей истории не проходил дальше полуфинала Лиги чемпионов, и нынешняя команда, наверняка, захочет добиться исторического успеха.

Матч «Базель» — «Манчестер Сити» пройдет на стадионе «Санкт-Якоб Парк», начало — 22:45 мск. Главный судья — Йонас Эрикссон из Швеции.

Ответные матчи в обеих парах пройдут 7 марта в Лондоне и Манчестере соответственно.

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