Впервые в истории: «Црвена Звезда» сыграет с ЦСКА в матче 1/16 финала Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Матч состоится на стадионе имени Райко Митича в Белграде. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответная встреча пройдет 21 февраля в Москве на стадионе ЦСКА.

ЦСКА готов

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко на предматчевой пресс-конференции рассказал о готовности команды к игре: «Учитывая тренировочный режим, мы готовы хорошо, на 100% в тренировочном плане. Но когда проводишь официальные матчи, совсем другой тонус… Мы серьезно готовились».

«Что касается соперника, то у “Црвены Звезды” есть свой стиль. Есть много игроков, которых мы знаем по чемпионату России. Есть внутренний чемпионат, когда они играют с позиции силы, есть еврокубки, когда они делают акцент на быстрые атаки», — добавил тренер.

В зимнее трансферное окно в ЦСКА вернулся форвард Ахмед Муса. Гончаренко отметил, что нигерийцу не нужно было как-то приживаться в команде, так как он с ней хорошо знаком. «Надо было только вспомнить манеру его игры, чтобы активно его использовать, и я думаю, что мы это уже сделали», — сказал Ганчаренко журналистам.

В Белград не полетели Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Тимур Жамалетдинов, которые восстанавливаются после травм.

«Алексей и Щенников смогут только к ответному матчу готовиться. Кто-то из них, но скорее уже к матчу с «Уралом» (в РФПЛ), — рассказал тренер.

«Црвена Звезда» отметила опыт ЦСКА

Главный тренер сербской команды Владан Милоевич, когда говорил о предстоящем матче, сделал акцент на опыте ЦСКА. «Это сильная российская команда, хорошая команда, которая отличается чрезвычайно опытным составом. У них было немного проблем осенью из-за отсутствия центрального нападающего, но это было решено, когда вернулся Муса. ЦСКА имеет свой собственный стиль игры и опасен на контратаках, в быстрых атаках», — сказал Милоевич журналистам.

Полузащитник Бранко Йовичич подчеркнул, что исход предстоящей встречи будет зависеть от игры сербского клуба.

«Я хорошо знаком с ЦСКА после того, как выступал за “Амкар”. ЦСКА уже много лет находится на вершине российского футбола. Каждый год они борются за участие в Лиге чемпионов. ЦСКА — это команда, против которой мы можем играть, но она по-прежнему отличная команда, опытная команда. Однако кто бы ни был нашим противником, я думаю, что результат зависит исключительно от нашей игры», — сказал Йовичич.

Болельщики будут

Изначально матч в Белграде должен был пройти при пустых трибунах. В декабре 2017 года дисциплинарная инстанция УЕФА наказала сербский клуб проведением встречи без зрителей из-за расистского и дискриминационного поведения фанатов белградской команды на выездной встрече группового этапа турнира с белорусским БАТЭ 23 ноября.

Руководство «Црвены Звезды» подало апелляцию на вердикт УЕФА, и в итоге она была удовлетворена. Мера о проведении матча без зрителей была заменена на условную с выплатой штрафа.