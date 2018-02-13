Впервые в истории: «Црвена Звезда» сыграет с ЦСКА в матче 1/16 финала Лиги Европы

Матч состоится на стадионе имени Райко Митича в Белграде. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответная встреча пройдет 21 февраля в Москве на стадионе ЦСКА.
Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко на предматчевой пресс-конференции рассказал о готовности команды к игре: «Учитывая тренировочный режим, мы готовы хорошо, на 100% в тренировочном плане. Но когда проводишь официальные матчи, совсем другой тонус… Мы серьезно готовились».
«Что касается соперника, то у “Црвены Звезды” есть свой стиль. Есть много игроков, которых мы знаем по чемпионату России. Есть внутренний чемпионат, когда они играют с позиции силы, есть еврокубки, когда они делают акцент на быстрые атаки», — добавил тренер.
В зимнее трансферное окно в ЦСКА вернулся форвард Ахмед Муса. Гончаренко отметил, что нигерийцу не нужно было как-то приживаться в команде, так как он с ней хорошо знаком. «Надо было только вспомнить манеру его игры, чтобы активно его использовать, и я думаю, что мы это уже сделали», — сказал Ганчаренко журналистам.
В Белград не полетели Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Тимур Жамалетдинов, которые восстанавливаются после травм.
«Алексей и Щенников смогут только к ответному матчу готовиться. Кто-то из них, но скорее уже к матчу с «Уралом» (в РФПЛ), — рассказал тренер.
«Црвена Звезда» отметила опыт ЦСКА
Главный тренер сербской команды Владан Милоевич, когда говорил о предстоящем матче, сделал акцент на опыте ЦСКА. «Это сильная российская команда, хорошая команда, которая отличается чрезвычайно опытным составом. У них было немного проблем осенью из-за отсутствия центрального нападающего, но это было решено, когда вернулся Муса. ЦСКА имеет свой собственный стиль игры и опасен на контратаках, в быстрых атаках», — сказал Милоевич журналистам.
Полузащитник Бранко Йовичич подчеркнул, что исход предстоящей встречи будет зависеть от игры сербского клуба.
«Я хорошо знаком с ЦСКА после того, как выступал за “Амкар”. ЦСКА уже много лет находится на вершине российского футбола. Каждый год они борются за участие в Лиге чемпионов. ЦСКА — это команда, против которой мы можем играть, но она по-прежнему отличная команда, опытная команда. Однако кто бы ни был нашим противником, я думаю, что результат зависит исключительно от нашей игры», — сказал Йовичич.
Изначально матч в Белграде должен был пройти при пустых трибунах. В декабре 2017 года дисциплинарная инстанция УЕФА наказала сербский клуб проведением встречи без зрителей из-за расистского и дискриминационного поведения фанатов белградской команды на выездной встрече группового этапа турнира с белорусским БАТЭ 23 ноября.
Руководство «Црвены Звезды» подало апелляцию на вердикт УЕФА, и в итоге она была удовлетворена. Мера о проведении матча без зрителей была заменена на условную с выплатой штрафа.
Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов отметил, что для ЦСКА не станет проблемой, что болельщики белградского клуба будут активно поддерживать свою команду. «Тут хороший стадион, хороший соперник. Главное, чтобы завтра мы показали хорошую игру и выиграли. Мы серьезная команда в России и играли на больших стадионах. Нам не мешает чужая поддержка, я прекрасно знаю менталитет сербских болельщиков и надеюсь, что завтра все будет нормально», — поделился мнением Миланов.