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20:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Виктор Гончаренко: Вернблум — наш универсальный солдат! Будем ли его использовать в центре обороны, решим во вторник

Перед матчем 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» — ЦСКА на вопросы журналистов ответил главный тренер красно-синих.

Источник: РИА "Новости"

— После матча с «Пястом» в конце января вы выразили уверенность, что к матчу с «Црвеной Звездой» ЦСКА пойдет готовым на 100 процентов. Возвращаемся к тому вопросу: действительно готовы по максимуму?

— Думаю, что да, на 100 процентов, если брать во внимание тренировочный режим. Понятно, что есть вопрос игрового тонуса — после паузы он в любом случае не будет таким же, как после нескольких официальных игр. Но считаю, что мы хорошо поработали на сборах, футболисты перенесли все нагрузки и подходят к противостоянию в отличном состоянии.

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— Что скажете о сопернике? У него очень любопытная статистика на групповом этапе Лиги Европы — мало забитых голов и мало пропущенных. В то же время в чемпионате он забивает очень много — 55 голов в 22 матчах.

— Можно сказать так: «Црвена Звезда» имеет свой стиль. Понятно, что есть внутренний чемпионат, где она играет с позиции силы, а есть Лига Европы, когда команда больше перестраивается на быстрые атаки. У «Црвены Звезды» есть фактор домашнего стадиона и болельщиков, которые им всегда помогают. В составе много игроков, которых мы знаем по чемпионату России. Белградцы понимают, как атаковать, они хорошо обороняются. Нам же надо воспользоваться их слабыми сторонами и обезвредить сильные.

— Обращаете внимание на кадровые новости, поступающие из «Црвены Звезды»? Лидер Канга зимой ушел в «Спарту». Ведущий нападающий Боаки травмирован. Как изменится игра сербов?

— Игра — никак. Стиль даже у резервного состава остался бы таким же. Что касается ухода Канга, то его есть кем заменить в центре поля. Да, может быть, особенности Канга таковы, что команда к нему привыкла. Но думаю, другие игроки смогут его заменить. А на травмированных мы не обращаем внимания. Исходим из того, что будет играть основной состав.

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— Как самочувствие Алексея Березуцкого, Щенникова и Жамалетдинова?

— Березуцкий и Щенников могут теоретически подойти к ответному матчу. Но это — в лучшем случае. Скорее — к «Уралу». А Жамалетдинов вот-вот начнет работать в общей группе.

— При подготовке анализировали матч с «Црвены Звезды» с «Краснодаром»? Или он был слишком давно?

— Мы его видели, но вы же знаете, теперь с нами работает Александр Ермакович. Он проанализировал много матчей белградцев, его бывшая команда играла с ними на групповом этапе. Так что мы ориентировались не на «Краснодар», а на знания Ермаковича.

— В одном из предсезонных матчей вы использовали Вернблума в центре обороны. Это разовая акция? Или возможно продолжение?

— Понтус — наш универсальный солдат! Он закрывает много позиций, в равной степени эффективен и в центре обороны, и в опорной зоне, и в нападении. Завтра и посмотрим, где сыграет.

— Можно ли сказать, что Муса уже окончательно прижился в ЦСКА после возвращения?

— Ему не надо было приживаться. Нужно было вспомнить эффективную манеру игры, чтобы его использовать максимально полезно. Думаю, мы уже поняли, как это делать, и вписали его в наш футбол.

— Почему ЦСКА в Белграде тренируется на резервном поле?

— По договоренности с «Црвеной Звездой». Трава на основном стадионе только начала появляться, решили не портить газон и провести занятие на поле по соседству.

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— Как себя чувствуете после травмы? — вопрос полузащитнику ЦСКА.

— Очень хорошо! Начал тренироваться с командой еще 10 дней назад. Понятно, что еще не набрал оптимальную форму, но главное, что нет никаких болей. А тонус еще наберу.

— Завтра на «Маракане» будет огненная атмосфера. Не испугаетесь?

— Но мы же сами — большая команда. Играли на великих стадионах, и нам атмосфера никогда не мешает. Плюс у нас тоже будут свои болельщики. Прекрасно знаю, как горячо поддерживают сербские фанаты свои команды, но для нас это не проблема. Мы не испугаемся. Будет отличный матч!

— Сербия не так далеко от Болгарии. Будете чувствовать себя как дома? Вы ведь еще знаете сербский язык?

— Я его не учил, но понимаю, он похож с болгарским. В Белграде мне приятно находиться. Хороший город, хорошая команда, хорошие люди. Чувствуем себя как дома. Надеюсь, завтра получится хороший матч, и мы выиграем. ​.

Михаил ГОНЧАРОВ из Белграда

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