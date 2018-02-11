Как «Зенит», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА подготовились к Лиге Европы

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«Зенит»

Спарринги

+6=1−1



Прежний тренер «Зенита» предпочитал набор формы через игры. Но система, работавшая в «Шахтёре» с его армией бразильцев, в Петербурге дала сбой. И целая дюжина спаррингов зимой-2017 не помогла сине-бело-голубым на одном дыхании покрыть всю весеннюю дистанцию. Манчини на треть сократил программу межсезонных игр, но что удивительно: самый зрелищный, приятный глазу футбол команда показала на первом сборе, когда вроде бы должна была стонать от нагрузок и еле волочить ноги по полю. 14 мячей отгрузил «Зенит» чемпионам Дании, Чехии и Китая! В Турции победы петербуржцам уже давались более натужно, нежели в Эмиратах. Мало того, меж ними вкрались ничья с поражением. В данном случае с точностью до месяца предсказать время выхода коллектива на пик готовности не представляется возможным: Манчини впервые в карьере столкнулся со столь продолжительным зимним перерывом.

Бомбардиры

Кокорин — 4 гола, Заболотный — 3



Лишь в одном из восьми спаррингов «зенитовцы» пощадили чужих вратарей. В остальных семи наколотили два десятка мячей. Из 22 полевых игроков голами отметилась половина — 11 человек. Больше всех — четыре штуки — наколотил Кокорин. На то и лучший бомбардир — по статусу положено. А вот «трёшка» Заболотного для многих явилась неожиданностью. Безоговорочно приятной. Смущает только, что все свои голы Антон уместил в рамки одного, первого сбора.

Ударники

Терентьев, Полоз — по 8 матчей



27 футболистов свозил в Эмираты Манчини, на одного меньше — в Турцию. И лишь двоих Манчини задействовал во всех восьми матчах. Вы удивитесь, но их фамилии — Полоз и Терентьев. Правда, включались в процесс бывшие «ростовчане» чаще по ходу дела, а не с самого начала. Но, например, Денису это не помешало преуспеть не только в защите, но и в атаке. В Дубае он забивал исключительно эффектно: «Славии» шикарным дальним ударом, «Гуанчжоу» — после многоходовки а-ля «Барса».



Новичок

Антон Заболотный — 6 матчей, 3 гола

В лице Заболотного «Зенит» нашёл столь же крепкого физически, но в игровом отношении более разностороннего нападающего, нежели Дзюба. Этим и объясняется лёгкость, с которой Манчини отказался от Артёма. Антон удивительно быстро и гармонично влился в новый коллектив и начал забивать с первого же матча.

Лучшая новость



Известие о перенесённой Лунёвым операции на колене не могло не обеспокоить сине-бело-голубое сообщество. Впрочем, тревожились болельщики напрасно. Игровую сессию Андрей отработал замечательно, пропустив всего один мяч за семь игр, включая три полных.



Повод для беспокойства



Межсезонный период немыслим без повреждений, но в случае «Зенита» они преследовали в основном защитников. Манчини периодически терял то Смольникова, то Кришито, а Ивановича из-за проблем с глазом не смог протестировать в серьёзном деле вообще ни разу. На эту ситуацию можно взглянуть и с другого ракурса: будь все бывалые беки в сборе, не получили бы столько игрового времени молодые Скроботов, Каккоев. Возможно, для стартового состава парни ещё «сыроватые», но работа бок-о-бок с опытными одноклубниками должна способствовать скорейшему прогрессу.

«Локомотив»

Спарринги

+1=4−2



Тренеры в известной степени лукавят, говоря, что результаты в межсезонье им совершенно до лампочки. Любая победа, даже в банальной двусторонке, позитивно влияет на настроение футболистов, помогая легче переносить тяготы сборов. У «Локо» поводов для радости в игровой серии набралось негусто — всего одна победа в семи матчах, над хорватским «Осиеком». По итогам заключительной репетиции перед премьерой на Лазурном берегу Юрий Сёмин выразил удовлетворение функциональной готовностью команды, но мягко упрекнул молодняк в недостаточной настойчивости — читай, спортивном нахальстве. Из толпы резервистов, поощрённых за успехи в дубле путёвкой (или даже двумя путёвками) в Испанию, в полной мере своим шансом не воспользовался, пожалуй, никто.



Бомбардиры

Фарфан — 3 гола, Фернандеш — 2



Зимние каникулы не умерили бомбардирского пыла Фарфана. Герой первой части сезона и на товарищеском уровне отличался с завидным постоянством: три мяча за семь таймов — достойный показатель.

Ударник

Коломейцев — 7 матчей



При столь широком выборе — 31 человек на первом сборе — вероятность участия кого-либо во всех матчах была заведомо невысокой. Тем не менее один такой уникум нашёлся: Коломейцев сыграл в Испании против всех без исключения соперников. И не просто выходил на минуту-другую в концовке — минимум полтайма проводил на поле.



Новички

Нет



Стопроцентных новобранцев в лагере «Локомотива» замечено не было — только условные, из числа юных и не очень резервистов.



Лучшая новость



И тем не менее относительно второго полугодия 2017-го «Локомотив» усилился — за счёт возвращения в строй Чорлуки и Ари. Хотя некоторое время на набор прежних кондиций обоим, по-видимому, ещё понадобится.



Повод для беспокойства



До чего же невезучий парень этот Медведев! Как ни выйдет на поле — непременно пропустит. За два тайма на сборах Никита пять раз доставал мяч из сетки ворот. «Локомотив» вообще много пропускал, а как для кандидата в чемпионы — чересчур много. 12 пробоин в семи играх — это не только вратарям укор, но и их ближайшим помощникам — защитникам. Во избежание потрясений весной Юрию Палычу следует уделить особое внимание отладке оборонительного механизма.

«Спартак»

Спарринги

+1=1−3



В чём Каррере не откажешь, так это в последовательности. Однажды решив по максимуму оградить команду в подготовительный период от посторонних глаз, он твёрдо следует выбранной линии. Вторую зиму подряд «Спартак» отработал в закрытом режиме, изредка показываясь на людях. Массимо решил не частить с играми, ограничившись всего полудесятком спаррингов. Победили красно-белые лишь с заключительной, пятой попытки, но обращать серьёзное внимание на цифры сейчас, пожалуй, и не стоит. Результат будет иметь значение уже в следующих противостояниях — с «Атлетиком». Они и покажут, верно ли «алленаторе» спланировал зимний цикл подготовки.



Бомбардиры

Промес — 2 гола



Голов в контрольных матчах у чемпиона России набралось негусто — в среднем по одному на матч. Из штатных «забойщиков» не отличился только Адриано, который год назад, напротив, поражал цель с методичностью автомата. Промесу хватило пары прицельных ударов, чтобы стать лучшим бомбардиром клуба в межсезонье.

Ударники

Кутепов, Фернандо — по 5 матчей



Во всех матчах января-февраля приняли участие сразу семь игроков, но только двое из них суммарно провели на поле пять и более часов — Фернандо (300 минут) и Кутепов (319). Совсем немного до этого рубежа недотянул Зобнин. Кутепов же стал лидером сборов по числу полных матчей: в активе Ильи их три.



Новички

Максимович, Ханни — по 3 игры, Ерёменко — 1



Об успешной интеграции тройки новоприбывших в спартаковскую игру говорить пока преждевременно. Исходя из актуальных нужд команды, ближе всех к стартовому составу, по идее, должен находиться Максимович, но Каррера вынужден наигрывать в основе других исполнителей — поскольку в Лиге Европы Никола «Спартаку» не помощник. Только по этой причине сербу достались крохи игрового времени в паре последних игр (что-то около пятиминутки в сумме). Из двух других приобретений более или менее ярко себя проявил пока только Ханни. Младшему из династии Ерёменко будет чрезвычайно сложно прорваться на первые роли сквозь плотные ряды конкурентов.



Лучшая новость



Первая команда «Спартака» давно не получала реального подкрепления из школы. Есть надежда, что молодые Рассказов и Бакаев нарушат эту тенденцию. Первого Каррера испробовал на обоих флангах обороны, рассматривая стремительного блондина в качестве дублёра Комбарова. Столько же шансов — четыре — показать себя в деле получил в Дубае и Марбелье Бакаев. Судя по отзывам старших товарищей и тренера, ими хавбек недурно воспользовался.

Повод для беспокойства



Худшая новость зимы для «Спартака» — это, конечно, тяжёлая травма Джикии, тут двух мнений быть не может. Обороноспособность команды она, безусловно, снизила, а в полной мере компенсировать потерю клубу не удалось. Вериссимо до России так и не доехал, а Максимовича Каррера сможет использовать только в одной лиге, национальной. В европейской выбор у него невелик: Таски, Кутепов да Боккетти.

ЦСКА

Спарринги

+2=4−0



С обнадёживающим нулём в графе «поражения» вышел из межсезонья ЦСКА. Четыре матча «армейцы» расходились миром с противниками, но когда наконец разбежались — выдали две крупные победы с интервалом в сутки. Нынешние сборы клуба выдались особенно продуктивными не только с точки зрения смотра ближайшего резерва, но и в тактическом отношении. За полдюжины спаррингов Виктор Гончаренко успел апробировать четыре-пять различных игровых моделей и испытать футболистов на непривычных позициях. Чаще всех объектом тренерских экспериментов оказывался Вернблум. Начинал сборы шведский универсальный солдат нападающим, заканчивал — защитником.



Бомбардиры

Витиньо, Муса, Оланаре, Чалов — по 3 гола



Редкий случай: все, кому положено забивать согласно штатному расписанию, сделали это в Испании. Юный Жиронкин — и тот голишко в актив записал. Остальные нападающие собрали втрое больший урожай. При этом Витиньо с Мусой сварганили по дублю, а Чалов с Оланаре — по хет-трику. Пускай «Эльче» с «Торревьехой» объективно не ровня ЦСКА, но повышению самооценки и укреплению уверенности в себе Фёдора и Аарона локальные успехи должны поспособствовать.

Ударники

Игнашевич, Гордюшенко — по 5 матчей



Главный «армеец» более или менее равномерно распределил нагрузку на костяк команды — утруждать всеми шестью матчами никого не стал. Да и в пяти использовал только двоих — молодого Гордюшенко с бывалым Игнашевичем. Фернандес, Васин и Василий Березуцкий отбегали по четыре игры — зато целиком, от свистка до свистка.

Новички

Муса — 2 матча, 3 гола, Бистрович — 3 матча



Муса будто и не уезжал никуда — настолько лихо ворвался в основу команды! Обострившийся в Англии голод по игре и голам Ахмед принялся утолять безотлагательно: в первом матче — гол, во втором — два. Нет сомнений, что эта ставка ЦСКА непременно сыграет в чемпионате. С оценкой перспектив Бистровича я бы ещё повременил — ввиду молодости новичка и приличной конкуренции в средней линии.



Лучшая новость



Болельщики ЦСКА давно ждали классного нападающего, и они его получили. Пускай всего на несколько месяцев, но после нескольких абсолютно «пустых» трансферных окон красно-синий народ и этому рад. От себя самого полуторагодичной давности нынешнего Мусу отличает бешеная мотивация. Для команды это огромное подспорье.



Повод для беспокойства



Не от хорошей жизни Гончаренко спускал в оборону то Хосонова, то Вернблума. Особых вариантов в этой линии у него как не было, так и нет. Травма Алексея Березуцкого сузила выбор в центре защиты до трёх фамилий: Березуцкий (Василий), Васин, Игнашевич. И это, что ни говорите, проблема. Время на приобретение дополнительного бека ещё есть — наигрывать некогда. Уже во вторник — бой при Белграде.