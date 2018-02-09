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10:32 (мск), источник: Vesti.kz

Стойлов рассказал о планах «Астаны» перед матчем со «Спортингом» в плей-офф Лиги Европы

После встречи «Астаны» с клубом китайской суперлиги «Шаньдон», которая завершилась результативной победой казахстанской команды со счетом 3:0, своим комментарием поделился главный тренер четырехкратных чемпионов Казахстана Станимир Стоилов.

— Была неплохая игра, но в тоже время были моменты, которые мне не понравились. Обилие угловых в матче повлияло на ритм игры. И ритм был не таким, какой я ожидал. У команды получилось сыграть в хороший футбол, игроки были настроены показать свои возможности, могли забить еще больше, но не реализовали свои моменты. Говоря о сопернике, скажу, что ожидал большего как от «Шаньдоня», так и от нашего предыдущего спарринг-партнера, так же представляющего Китай. В целом отмечу, что мы хорошо поработали на втором УТС — идет подготовка к матчу со «Спортингом». Все мысли сейчас о наших матчах 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, — приводит слова Стойлова официальный сайт ФК «Астана».

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— Как в целом оцениваете готовность команды к матчам с португальцами?

— Еще рано говорить, лишь перед матчем со «Спортингом» будет полная картина, и мы сможем подвести итоги подготовки.

—  Сейчас команда возвращается в Астану, какие планы на неделю подготовки к матчу?

— Завтра вернемся в Астану, нам необходимо быстро адаптироваться к нашему искусственному полю, поэтому до 15 февраля сыграем еще один контрольный матч.

Напомним, что первая встреча между «Астаной» и «Спортингом» состоится 15 февраля в столице Казахтана, а ответная — через неделю в Португалии.

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