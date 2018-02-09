Стойлов рассказал о планах «Астаны» перед матчем со «Спортингом» в плей-офф Лиги Европы

— Была неплохая игра, но в тоже время были моменты, которые мне не понравились. Обилие угловых в матче повлияло на ритм игры. И ритм был не таким, какой я ожидал. У команды получилось сыграть в хороший футбол, игроки были настроены показать свои возможности, могли забить еще больше, но не реализовали свои моменты. Говоря о сопернике, скажу, что ожидал большего как от «Шаньдоня», так и от нашего предыдущего спарринг-партнера, так же представляющего Китай. В целом отмечу, что мы хорошо поработали на втором УТС — идет подготовка к матчу со «Спортингом». Все мысли сейчас о наших матчах 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, — приводит слова Стойлова официальный сайт ФК «Астана».