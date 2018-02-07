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21:46 (мск), источник: Советский спорт

Ну, кто так бьет пенальти?! «Краснодар» проиграл «Реалу» в Юношеской лиге УЕФА

«Краснодар» на своем поле проиграл «Реалу» (0:0, 0:3 — по пенальти) в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Источник: Советский спорт

СОЛДАУТ НА «МОЛОДНЯКЕ»

Еще за пару дней до встречи «Краснодара» и «Реала» в матче Юношеской лиги УЕФА стало известно, что все билеты на эту игру раскуплены. И это теперь, официально, данная игру стоило считать рекордной по посещаемости — 32 510 зрителей, это почти весь стадион. Ну не чума ли? И это ведь не все для требовательной краснодарской публики. Тут еще и главный тренер мадридцев Гути — элегантный игрок тех самых «галактикос», до конца свой потенциал конечно не реализовавший. Но «Реал» верит в своих легенд до конца и держит их в клубе. Потому, в случае успеха, Гути может возглавить Кастилью и, кто знает, пойти по стопам Зинедина Зидана.

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Кроме того, в этой встрече лицом к лицу столкнулись лучшие бомбардиры турнира — Иван Игнатьев с 10 мячами и Дани Гомес с семью. Кстати, Игнатьев еще и самый дорогой футболист среди всех присутствующих — воспитанник «быков» оценивается в 0,7 миллиона евро.

УТКИН, ИГНАТЬЕВ И СУЛЕЙМАНОВ — «В ОГНЕ»

Эта троица постоянно обращала на себя внимание. Первый обострял из глубины, второй шикарно смотрелся на острие (чего только стоил удар через себя на 9-й минуте), а третий — изматывал соперников на правом фланге. Да и вообще инициатива была на стороне хозяев. «Краснодар» почти идеально вылетал вперед по флангам, играл в пас многократно лучше «Реала». То ли психологически потерялись молодые гости в шуме краснодарских трибун, то ли наши ребята по полной вдохновились поддержкой родного стадиона и пламенной речью главного тренера.

Но и «Реал» качественно смог ответить на большое количество атак «Краснодара». В середине первого тайма Гомес, получив мяч с левого фланга, пробил в ближний угол, но Сафонов отлично сыграл, защитив свои владения. Вот вам и контратаки мадридцев! Такие же опасные, как у основной команды.

Из «Краснодара» тоже сочилась порода, явно существует некая стилистическая преемственность в системе «быков».

Замечательно атаковал «Краснодар» в первом тайме, используя проникающие передачи, пяточки, стеночки и забегания. Лидерам этого коллектива будет много проще заиграть в основе рядом со взрослыми, ведь и те и другие играют в футбол примерно одинаковый.

Главное в этом горячем матче — не слететь с катушек. У Игнатьева проблемы с самоконтролем начались весьма рано. Иван фолил больше всех, а на 33-й минуте еще и шандарахнул в сердцах по вратарю соперника. Не смог россиянин замкнуть кросс и врезался в голкипера Рамоса, после чего разозлился и вдарил по оппоненту. Не поплыть бы парням, а это, возможно, самое сложное в возрасте 19−21 года.

И мог Игнатьев в очередной раз забивать, теперь за пару минут до перерыва. Сулейманов шикарно разогнал атаку, сместился в центр, а оттуда отпасовал на Ивана, который вместо того чтобы прострелить в центр, пробил в ближний угол. Вратарь справился с трудом и едва не пропустил. Штанга спасла «Реал». И теперь можно передохнуть.

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САФОНОВ — ПРОСТО БУФФОН!

Одна из основных интриг второй половины встречи — кого же первым покинут силы. Боязно было за «Краснодар», все-таки команда играла в чрезвычайно энергозатратный футбол, с высоким прессингом и постоянной сменой атакующих акцентов. И это при формации 4−1−4−1! «Реал» тратил сил в разы меньше, это особенность видения происходящего от Гути. Гости раскачивали, расшатывали оборону «быков», покусывали то здесь то там и почти не оставляли больших свободных зон в обороне.

И сыграл с «Краснодаром» его же футбол злую шутку, подсела команда Мурада Мусаева после 60-й минуты. Не бежалось, не дышалось. Специалист мгновенно убрал с поля Сергеева и выпустил Григоряна (а-ля Инсинье), чтобы хоть как-то освежить состав. Все-таки стабильной молодежь, да еще и при столь ртутной структуре, быть просто не могла. И хладнокровия никакого при завершении, и ни слова о расчетливости. Но что мы хотим от, по сути, еще детей?

Последние 20 минут — это футбол без центра поля, изобилующий стандартами. «Краснодар» превратился во второго номера, постоянно отбиваясь от неплохих атак «Реала». Все устали, все наелись и все хотели победить. Молодые ребята под гул 30 тысяч носились, иногда беспорядочно, туда-обратно, с трудом разделяя эмоции и тактические задания. Вполне возможно, это был самый сложный матч для каждого находящегося на поле. Ведь плей-офф еврокубка! Пусть и юношеского.

Боже, что сделал Сафонов! Какой сейф сотворил Матвей! Юноши «Реала», будто это Криштиану и Бензема, разыграли потрясающую атаку. Проход с правого фланга, прострел на набегающего вторым темпом — и расстрел ворот «Краснодара». Вратарь потрясающий мяч потащил, не каждый взрослый смог бы так сложиться и плотный низовой выстрел укротить. Кардинально изменилась игра, «Реал» был ближе к голу, потому что меньше устал. Вот вам и стилистические особенности в по-футбольному нежном возрасте. Взрослый «Краснодар» конечно же бы по такому темпу не устал. Но на то он и взрослый.

***

Как и во встрече «Интера» со «Спартаком» (3:3, 3:1 — по пенальти), все разрешила серия 11-метровых. За «Краснодар» — стадион, за «Реал» — преимущество последней 45-минутки.

Первые удары закончились для «быков» плохо. Кальдерон забил, Игнатьев — нет. Вторые все только ухудшили: Баэса был точен, Сулейманов — напротив. Третьи отправили «Реал» в четвертьфинал: Гомес прошил Сафонова, Григорян — позволил Рамосу взять третий подряд пенальти. Вратарь «Реала» в одиночку переиграл весь «Краснодар» с его 30-тысячным стадионом. Герой! А нашим юношам надо бы поучиться бить пенальти.

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