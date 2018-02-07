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«Краснодар» проиграл «Реалу» по пенальти и вылетел из Юношеской лиги УЕФА
В матче 1/8 финала
В матче 1/8 финала
Встреча проходила на стадионе «ФК Краснодар».
В основное время матча команды выявить победителя не смогли — 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались испанские футболисты — 3−0. Сразу три игрока «Краснодара», Иван Игнатьев,
В четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА «Реал» U19 встретится со сверстниками из мадридского «Атлетико».