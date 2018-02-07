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21:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» проиграл «Реалу» по пенальти и вылетел из Юношеской лиги УЕФА

В матче 1/8 финала плей-офф Юношеской лиги УЕФА «Краснодар» U19 принимал на своём поле сверстников из мадридского «Реала».

Встреча проходила на стадионе «ФК Краснодар».

В основное время матча команды выявить победителя не смогли — 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались испанские футболисты — 3−0. Сразу три игрока «Краснодара», Иван Игнатьев, Магомед-Шапи Сулейманов и Арутюн Григорян, свои 11-метровые не реализовали. Футболисты «Реала» же забили все три пенальти и пробились в следующую стадию турнира.

В четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА «Реал» U19 встретится со сверстниками из мадридского «Атлетико».

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