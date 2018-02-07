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«Астана» установит новый рекорд в истории европейского футбола
В 1/16 финала Лиги Европы «Астана» сыграет с лиссабонским «Спортингом».
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В 1/16 финала Лиги Европы «Астана» сыграет с лиссабонским «Спортингом».
Расстояние от Лиссабона до Астаны составляет 6171 километр, так что команды поочередно совершат одно из самых длинных путешествий в истории европейского футбола.