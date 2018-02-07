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19:37 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» установит новый рекорд в истории европейского футбола

В 1/16 финала Лиги Европы «Астана» сыграет с лиссабонским «Спортингом».

Источник: Sports.kz

Расстояние от Лиссабона до Астаны составляет 6171 километр, так что команды поочередно совершат одно из самых длинных путешествий в истории европейского футбола.

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