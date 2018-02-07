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08:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Все билеты на матч «Реал» — «ПСЖ» продали за 37 минут

Всего 37 минут потребовалось, чтобы продать все билеты на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ», сообщает Marca.

Источник: AP 2018

Теперь попасть на игру можно только через перекупщиков. Самый дорогой билет у спекулянтов продается за 24 000 евро.

Матч «Реал» — «ПСЖ» намечен на 14 февраля. Это будет первый аншлаг на «Сантьяго Бернабеу» в текущем сезоне.

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