Многие стали тренерами, а некоторые закончили очень печально.
Все билеты на матч «Реал» — «ПСЖ» продали за 37 минут
Всего 37 минут потребовалось, чтобы продать все билеты на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ», сообщает Marca.
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Всего 37 минут потребовалось, чтобы продать все билеты на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ», сообщает Marca.
Теперь попасть на игру можно только через перекупщиков. Самый дорогой билет у спекулянтов продается за 24 000 евро.
Матч «Реал» — «ПСЖ» намечен на 14 февраля. Это будет первый аншлаг на «Сантьяго Бернабеу» в текущем сезоне.