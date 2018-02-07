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02:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фабричные ребята: «Королевичи» «Реала», с которыми биться «быкам»

«СЭ» — о команде академии «Реала», с которой в среду предстоит биться «Краснодару».

Источник: AFP 2018

«ЛА ФАБРИКА»

В мире существуют прописные истины, которые не вызывают никаких сомнений: солнце встает на востоке, Земля круглая, мадридский «Реал» — один из сильнейших клубов мира. Чтобы соответствовать в футболе этому статусу, необходимо иметь под ногами твердую опору — и речь не о звездах, которых покупают за большие деньги. Речь о футбольной школе и собственных воспитанниках, и эта опора у сливочных прочна и надежна. «Ла Фабрика» — академия «Реала» — предмет особой гордости «Королевского клуба». Особенно, ее молодежное звено, которое в Испании зовут «Хувениль» и делят на три возрастные группы: C — до 17 лет, B — до 18, A — до 19. Как раз «Хувениль А» мадридского клуба и выйдет на краснодарское поле 7 февраля. Давайте знакомиться с этими «фабричными» ребятами.

ТРЕНЕР

Работа с «Хувенилем А» — выпускным возрастом мадридской академии — считается одной из самых ответственных в структуре «Королевского клуба». Именно здесь окончательно решаются судьбы молодых футболистов: кому двигаться дальше, в «Кастилью» — дубль «Реала» (или, как в случае правого защитника Ашрафа Хакими, сразу в основу мадридцев), кому — искать свое счастье в другой команде. В Мадриде уверены — нынешний «Хувениль А» в надежных руках. Второй сезон сливочную молодежку возглавляет Хосе Мария Гутьеррес, которого болельщики знают под коротким именем Гути.

Гути — воспитанник «Реала», 15 лет отдавший мадридскому клубу, гениальный распасовщик и скандалист, который ссорился с одноклубниками, посылал куда подальше тренеров (от него доставалось и Фабио Капелло, и Мануэлю Пеллегрини, и Бернду Шустеру), показывал средний палец болельщикам (дело было уже в турецком «Бешикташе», где он заканчивал карьеру). Однажды он, напившись, выехал на встречную полосу и чудом остался в живых после столкновения с автобусом. Этакий Деннис Родман от футбола. И все же три победы в Лиге и россыпь невероятных голевых передач говорят сами за себя — это был в первую очередь большой игрок.

Теперь он передает опыт — правильный, тот, что имеет отношение к футболу, — молодым игрокам. Получается пока отлично — Гути не первый год работает в «Ла Фабрике» c командами разных возрастов, но тренерская жилка по-настоящему проявилась в «Хувениле А». Он пришел в сливочную молодежку перед началом сезона-2016/17 и с нас­кока взял три главных испанских трофея: региональный и национальный чемпионаты и Кубок Испании — впервые в истории «Реала». Летом он мог сменить Сантьяго Солари, у которого все складывается не так гладко на тренерском посту «Кастильи», и даже возглавить клуб ла лиги — были предложения от «Алавеса» и «Лас Пальмаса», — но Гути, исторический сезон которого отдельно отметил Флорентино Перес, президент «Реала», предпочел остаться в «Хувениле А». Именно он привезет команду в Краснодар — в Мадриде все мечтают о новых победах.

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ОСНОВНОЙ СОСТАВ

Уследить за актуальным положением дел в молодежной команде «Реала» задача непростая — лучших игроков постоянно подтягивают играть за «Кастилью». Летом половина яркого сос­тава, взявшего три трофея, была переведена в дубль мадридцев, но при этом конт­р­актами футболисты связаны с «Хувенилем А», где и продолжают играть, например, в Юношеской лиге УЕФА. О них и пойдет речь.

ВРАТАРИ

Любопытно, что в шести матчах группового этапа были задействованы все три вратаря молодежки: основной — Адриан Фернандес (18 лет, 3 матча, 4 пропущенных мяча), второй — Дарио Рамос (18, 2, 1) и третий — Мохамед Рамос (17, 1, 5). Последнему — в Испании его называют просто Моха — повезло меньше всего: он попал на гостевое поражение в Дортмунде 3:5. В мае 2017-го Моха был вторым вратарем испанской сборной U-17, которая завоевала золотые медали на чемпионате Европы в Хорватии (2:2 и 4:1 по пенальти в финале с Англией), но на октябрьский чемпионат мира в Индию, где испанцы и англичане вновь встретились в решающем матче (на этот раз победила Англия — 5:2), его уже не взяли.

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ЗАЩИТА

Основная связка центрдефов: Адриан де ла Фуэнте (18 лет, 5 матчей, 1 гол) и Виктор Чуст (17, 4). Если первый в «Реале» практически с рождения, то второй был воспитан в «Валенсии» и успел даже отклонить несколько предложений переехать в сливочную академию, потому что мечтал однажды выйти в основе «летучих мышей» на поле «Местальи». Но обстоятельства сложились иначе — Чуст оказался в Мадриде, через 5 лет примерил капитанскую повязку в «Хувениле B», а прошлым летом перешел в команду Гути. Он был основным защитником той самой сборной Испании, которая с победой вернулась с хорватского ЧЕ U-17 (11 матчей, включая отборочный этап, 1 гол) и с серебряными медалями с индийского ЧМ U-17 (7 игр).

На флангах обороны им помогают Горка Сабарте (19 лет, 4 матча, 1 гол), капитан команды и универсальный защитник, который — удивительный факт — однажды выиграл юношеский чемпионат Испании по гольфу, и Серхио Лопес (18, 5), активно принимающий участие в атаках, быстрый и техничный.

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ПОЛУЗАЩИТА

В опорной зоне играет Мартин Кальдерон (18 лет, 4 матча, 2 гола), которого некоторые уже называют будущим Серхио Бускетсом за системообразующую роль в центре поля. Кальдерон часто привлекается к тренировкам с первой командой, прошлым летом он стал лучшим игроком клубного чемпионата мира U17. Чуть выше располагаются Мигель Баэса (17, 6, 3) — плеймейкер, хорошо читающий поле, с отличным поставленным ударом, и Оскар Родригес (19, 4, 3) — возможно, самый яркий игрок команды Гути. Он был в числе пятерых футболистов молодежки «Реала», которых Зидан взял в турне по США с основой сливочных. Резкий, тактически грамотный, Оскар еще и классно исполняет штрафные. Именно его удар в дополнительное время принес «Хувенилю А» победу в чемпионате Испании.

НАПАДЕНИЕ

Впереди действуют Альберто Фернандес (18 лет, 6 матчей) — вингер, который может сыграть как слева, так и справа, и любит раздавать голевые передачи, Сесар Пинья (17, 5, 1) — воспитанник «Эркулеса», появившийся в «Ла Фабрике» не так давно, но уже успевший стать твердым игроком основы, и Дани Гомес (19, 5, 7 — лучший бомбардир команды в еврокубке). О нем стоит поговорить отдельно.

«Акула из Алькоркона» — именно так называют Гомеса в Мадриде. Наколотив больше 30 мячей в прошлом сезоне за молодежную команду, вместе с Оскаром Родригесом он прошел предсезонку с «Реалом» в США, сейчас уже вовсю забивает за «Кастилью» в сегунде Б (третьем испанском дивизионе), но одновременно с этим тащит «Хувениль А» через дебри Юношеской лиги УЕФА. На его счету семь голов в пяти матчах, в том числе, важнейший победный мяч в ворота дортмундской «Боруссии», который и вывел «Реал» в плей-офф, где мадридцев теперь ждет встреча с «Краснодаром». Защитникам российской команды стоит не спускать с него глаз — Гомес умеет создавать голы из ничего.

Ориентировочный состав команды академии «Реала» | Источник: Спорт-Экспресс
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