Могучая молодежь «Краснодара»

ЧТО ЭТО ЗА ТУРНИР?

Юношеская лига УЕФА — совсем молодой, но необходимый турнир. Коротко о формате:

Раньше в нем участвовали молодежные составы 32 клубов — участников группового этапа Лиги чемпионов, но с сезона-2015/16 в сетке появился альтернативный «Путь чемпионов». В нем участвуют еще 32 клуба из 32 сильнейших лиг Европы (согласно рейтингу УЕФА). Матчи проходят на вылет.

Восемь сильнейших команд «Пути чемпионов» встречаются с клубами, занявшими вторые места в своих группах основной сетки.

Победители этих восьми стыковых встреч попадают в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп «Пути Лиги чемпионов»: «Бавария», «Базель», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Порту», «Тоттенхэм», «Челси».

КАК ТАМ ОКАЗАЛСЯ «КРАСНОДАР»?

Именно через «Путь чемпионов» кубанцы и подобрались к «Реалу». В ноябре 2016 года воспитанники академии «Краснодара» 1999 года рож­дения в Сочи выиграли Кубок РФС. В финале «быки» разгромили «Спартак» со счетом 3:0. За весь турнир «Краснодар» ни разу не проиграл, даже на групповом этапе. Сразу три «быка» получили индивидуальные призы: Сергей Бородин (лучший защитник), Иван Игнатьев (лучший бомбардир) и Никита Сергеев (лучший игрок).

Пока в Юношеской лиге УЕФА «Краснодар» всех уничтожает. В первом раунде черно-зеленые раздавили казахстанский «Кайрат» — ничья 2:2 в гостях и победа 9:0 дома. На следующей стадии «быки» сокрушили венгерский «Гонвед» — ничья 1:1 в гостях и победа 8:0 дома. Форвард Иван Игнатьев в четырех матчах забил сразу 10 голов! На его счету уже есть пента-трик и покер.

«Краснодар» забил 20 мячей. Больше голов во всей Юношес­кой лиге только у «Реала» (21). Но мадридцы сыграли на два матча больше.

КТО ТРЕНЕР?

Старшему тренеру команды Мураду Мусаеву 34 года. Он в структуре «Краснодара» давно, работал с разными юношескими командами, а пару лет назад на три матча с приставкой «и.о.» возглавил сборную России до 18 лет. Летом 2016-го он сменил Бранко Мирьячича на посту тренера молодежной команды «Краснодара». В прошлом сезоне «быки» заняли в молодежном первенстве четвертое место, а сейчас Мусаев ведет их к титулу — в последних семи матчах «Краснодар» только побеждает.

КТО ИГРАЕТ?

Ориентировочный состав молодежки «Краснодара» | Источник: Спорт-Экспресс

У «Краснодара» необычайно талантливая академия. Можно не сомневаться: многие из участников Юношеской лиги УЕФА будут на виду и наверняка сыграют за сборную России. Вот четверка главных восходящих звезд «Краснодара».

Матвей САФОНОВ, вратарь, 18 лет.

Сын тренера молодежки баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Евгения Сафонова. Родился в Краснодаре. Уже успел сыграть за основу в августовском матче с «Амкаром»: у Станислава Крицюка была травма, Синицын заболел, поэтому Игорь Шалимов доверил место в основе 18-летнему Сафонову. Пропустил только в концовке — матч завершился вничью 1:1.

Даниил УТКИН, полузащитник, 18 лет.

Весной хавбек вместе с нападающим ЦСКА Тимуром Жамалетдиновым вошел в число номинантов на премию Golden Boy. А осенью 2016-го The Guardian включил Уткина в число 60 самых перспективных футболистов планеты. «Это футболист с тончайшим уровнем интеллекта, — говорил о нем экс-тренер юношеской сборной Михаил Галактионов. — У него хорошее видение поля, приличная тактическая подготовка. Он неплох на мяче, оснащен технически. Мне он по манере игры напоминает Зидана. Такой же пластичный, манерный, умный».

Иван ИГНАТЬЕВ, нападающий, 19 лет.

19-летний форвард — бриллиант академии. Игнатьев неустанно забивает не только в Юношеской лиге УЕФА, но и в молодежном первенстве — 21 гол в прошлом сезоне и уже 16 в этом. Воспитанник красноярского футбола оказался в «Краснодаре» в 2011-м, хотя мог перебраться и в ЦСКА, и в «Чертаново». В этом сезоне забивал за взрослую команду и в Лиге Европы, и в чемпионате России. УЕФА недавно включил его, Сафонова и Грицаенко в список 11 лучших молодых футболистов России.

Магомед-Шапи СУЛЕЙМАНОВ, нападающий, 18 лет.