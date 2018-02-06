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22:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Красно-белая драма: юноши «Спартака» проиграли «Интеру» по пенальти

«Спартак» проиграл «Интеру» в Милане в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА за выход в 1/8 финала. Основное время встречи закончилось со счетом 3:3, а в серии пенальти итальянцы оказались сильнее.

Источник: twitter.com/Inter

Юношеская лига УЕФА

Стыковой матч

«Интер» (Италия) — «СПАРТАК» (Россия) — 3:3 (1:2, 2:1). Пенальти — 3:1

Голы: Эммерс, 12 (1:0). Бакаев, 29 (1:1). Прошляков, 37 (1:2). Одгор, 83 (2:2). Петрунин, 86 — в свои ворота (3:2). Руденко, 88 — с пенальти (3:3).

Серия пенальти: Колидио — 1:0. Миронов — 1:1. Пинамонти — 2:1. Мазуров — 2:1 (вратарь). Эммерс — 3:1. Лопатин — 3:1 (вратарь). Ровер — 3:1 (штанга). Петрунин — 3:1 (мимо).

«Интер»: Декич, Цаппа, Беттелла, Ломбардони, Сала, Бриньоли (Ровер, 37), Скиро (Рада, 59), Эммерс, Дзаньоло (Одгор, 75), Пинамонти, Колидио.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Миронов, Петрунин, Иванов, Володкин, Калачевский, Игнатов (Лопатин, 90+2), Бакаев (Мазуров, 89), Прошляков, Руденко.

Предупреждения: Бриньоли, 22. Петрунин, 33. Скиро, 58. Ломбардони, 73. Бакаев, 80. Прошляков, 85.

Судья: Ренвий (Франция).

6 февраля. Милан. Стадион «Сан-Сиро».

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Еще на групповом этапе забрезжила надежда, что у этой задорной и яркой спартаковской молодежи может быть светлое будущее. Речь не только о далеких перспективах, о которых вообще пока осторожно промолчим, но и о ближайших — в Юношеской лиге УЕФА. Осенью команда Алексея Лунина обыгрывала «Ливерпуль» Стивена Джеррарда в родных стенах (2:1), показывала невероятный характер с «Севильей» на выезде (от 1:3 к 3:3), несмотря на симуляции и затяжки времени испанцев, громила «Марибор» (5:0).

А если коротко, она просто превращала каждый матч в потрясающий спектакль. Тот, кто видел спартаковские игры, согласится: даже на взрослом уровне в той же РФПЛ не так часто встретишь столь высокое напряжение. Из группы красно-белые вышли со второго места, попав в стыковые матчи.

Соперника спортивная судьба подкинула серьезного: у «Интера» одна из лучших, если вовсе не лучшая академия в Италии, и неслучайно именно она в 2012 году выиграла турнир NextGen Series, который стал прообразом Юношеской лиги УЕФА, организованной в 2013-м. Молодежь «Интера» попала в международные соревнования не за счет триумфа в чемпионате взрослой команды, а благодаря собственной победе в соответствующем итальянском первенстве. За последние семь лет академия черно-синих завоевала много трофеев, в молодежном чемпионате Италии команда «Интера» лидирует и сейчас.

А еще на стороне итальянцев оказался фактор своего поля. Согласно регламенту, на этой стадии проводится всего один матч, а не два, поэтому тяжесть испытания для молодых футболистов «Спартака» просто зашкаливала.

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Выйти из противостояния победителями спартаковцам, к великому сожалению, не удалось, но своей игрой они подтвердили тезис, озвученный в самом первом предложении. Эти ребята действительно способны на многое. Бой «Интеру» они дали знатный, заставляли грозного соперника паниковать и спасаться, прижимали итальянцев к воротам, не уступали в технике и скорости. А сам матч смотрелся на одном дыхании.

Очень порадовали футболисты, которые на сегодня близки к основному составу красно-белых. Максименко в ходе первого тайма и в начале второго совершил пару умопомрачительных спасений. Рассказов отлично выглядел на фланге, резво подключался к атакам и старался брать игру на себя. А уж Руденко и вовсе стал тем, кто делает разницу. В любом моменте с его участием можно было справедливо ждать чудес. К шести голам на групповом этапе в Италии он добавил еще один (а также результативный пас на пустые ворота). Кажется, Александр уже давно готов не только тренироваться с главной командой, но и потихоньку получать игровое время в премьер-лиге.

Прошляков, сотворивший второй гол благодаря смелости и настырности, младший Бакаев, открывший счет и заработавший пенальти в самой концовке, Игнатов — каждый из них тоже смотрелся ничуть не хуже, чем оппоненты. Да и весь «Спартак» играл не слабее, чем «Интер».

И сейчас обидно даже не за послематчевые пенальти, а за упущенные убойные моменты во втором тайме при счете 2:1 в пользу «Спартака». Руденко наверняка еще долго будет сниться момент, в котором он умчался вместе с Володкиным на одного вратаря, но пас на пустые ворота оказался слишком слабым и был перехвачен набежавшим защитником. Случись гол, стало бы 3:1, и итальянцы могли уже не спастись.

Концовка матча подарила три гола за шесть минут и феноменальную интригу, а вот на серию 11-метровых обессиленный «Спартак» уже не хватило. Три смазанных красно-белыми удара подряд вывели «Интер» в следующую стадию. Юные спартаковцы, оставив о себе в Европе добрую память, пали смертью храбрых. Будем надеяться, что это разочарование сделает их только сильнее.

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