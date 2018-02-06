«Спартак» по пенальти проиграл «Интеру» в стыковом матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Основное время встречи, прошедшей во вторник в Милане, завершилось со счетом 3:3. В составе «Спартака» голы забили Солтмурад Бакаев (29-я минута), Данил Прошляков (37-я) и Александр Руденко (88-я, с пенальти). У «Интера» отличились Ксиан Эммерс (12-я) и Йенс Одгор (83-я), а еще один мяч в собственные ворота отправил игрок «красно-белых» Даниил Петрунин (86-я). В серии пенальти точнее были футболисты итальянского клуба — 3:1.