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20:28 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» по пенальти проиграл «Интеру» в стыковом матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» в серии пенальти проиграл миланскому «Интеру» в стыковом матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи, прошедшей во вторник в Милане, завершилось со счетом 3:3. В составе «Спартака» голы забили Солтмурад Бакаев (29-я минута), Данил Прошляков (37-я) и Александр Руденко (88-я, с пенальти). У «Интера» отличились Ксиан Эммерс (12-я) и Йенс Одгор (83-я), а еще один мяч в собственные ворота отправил игрок «красно-белых» Даниил Петрунин (86-я). В серии пенальти точнее были футболисты итальянского клуба — 3:1.

Соперник «Интера» по 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА определится по результатам жеребьевки, которая пройдет в пятницу.

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