Футболисты «Спартака» сыграют с «Интером» в Юношеской лиге УЕФА

Источник: РИА "Новости"

Юношеские команды участников предварительной стадии турнира проводят свои матчи с теми же соперниками по группам, что и взрослые команды в Лиге чемпионов. Дубль «Спартака», в отличие от главной команды красно-белых, сумел занять второе место в группе Е, по дополнительным показателям опередив испанскую «Севилью». Второе место позволило «Спартаку» сыграть в стыковом матче за выход в плей-офф.

В результате жеребьевки «Спартак» получил в соперники лучшую молодежную команду Италии — миланский «Интер», который успешно преодолел две стадии «Пути национальных чемпионов», победив украинское «Динамо» из Киева (2:2, 3:0) и датский «Эсбьерг» (4:1, 6:0).

В Юношеской лиге УЕФА на всех стадиях запланировано по одному матчу, причем в случае ничьей в основные 90 минут сразу назначается серия пенальти, — без дополнительного времени. Согласно регламенту участники «Пути чемпионов» проводят стыковые матчи на своих полях, так что юношам «Спартака» предстоит сыграть на главном миланском стадионе — «Сан-Сиро». В матчах турнира принимают участие футболисты 1999 года рождения и моложе, однако каждая команда имеет право заявить трех игроков годом старше.

Победитель встречи в Милане в 1/8 финала сыграет с первой командой одной из групп «Пути Лиги чемпионов», жеребьевка плей-офф пройдет 9 февраля. В случае победы в Милане «Спартак» не встретится с английским «Ливерпулем», с которым российская команда выступала в одной группе на предварительной стадии. Победителями групп, помимо «Ливерпуля», стали швейцарский «Базель», немецкая «Бавария», английские «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», а также португальский «Порту».

7 февраля в другом стыковом матче «Краснодар» примет испанский «Реал».

К «Интеру» готовились на Кипре

Юношеская команда «Спартака» под руководством Андрея Лунина в групповом турнире одержала две победы при двух ничьих и двух поражениях. Ключевыми для «Спартака» стали матчи с «Севильей», которую удалось опередить благодаря голам на поле соперника (1:1, 3:3). Решающий мяч на второй добавленной минуте матча в Севилье забил полузащитник Илья Мазуров. Лучшим же бомбардиром «Спартака» является форвард Александр Руденко (6 мячей), который уже забил три гола за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге.

К матчу в Милане юношеский «Спартак» готовился на Кипре, где в последних контрольных встречах благодаря дублю Мазурова победил сверстников из местного клуба АЕЛ (2:0), а затем сыграл со счетом 1:1 с футболистами из «Неа Саламины» (отличился Дмитрий Маркитесов).

«Интер» в прошлом сезоне выиграл турнир «Примавера» для футболистов не старше 19 лет, осенью успешно преодолев две квалификационные стадии Юношеской лиги УЕФА. Руководит миланской молодежью 46-летний специалист Стефано Векки, который весной прошлого года, после отставки Стефано Пьоли, провел три матча во главе главной команды «Интера», где уступил «Сассуоло» (1:2), но затем одержал победы над «Лацио» (3:1) и «Удинезе» (5:2).

Читайте также УЕФА выделил 11 российских молодых футболистов, проявивших себя в 2017 году

Лидером атак «Интера» является уже выходивший на поле в составе главной команды Андреа Пинамонти, который забил в Юношеской лиге УЕФА шесть мячей. Пинамонти тренируется с основным составом под руководством Лучано Спаллетти и регулярно включается в заявку на матчи «Интера» в серии А. Пять голов в Юношеской лиге УЕФА на счету датчанина Йенса Одгорда.

Если «Спартак» в начале февраля лишь начинает сезон, то футболисты «Интера» продолжают выступление в «Примавере» — турнире дублирующих команд. В пятницу подопечные Векки проиграли в гостях «Кьево» (1:2) и упустили лидерство, после 18 туров на два очка отставая от «Аталанты».