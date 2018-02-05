Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА пройдёт со зрителями: почему это важно

Источник: РИА "Новости"

Что произошло?

УЕФА положительно отреагировала на апелляцию «Црвены Звезды» по вопросу закрытия трибун на домашние матчи в еврокубках. Значит, 13 февраля матч между сербской командой и московским ЦСКА пройдет со зрителями. Практически наверняка стадион «Райко Митич», вмещающий 55,5 тысяч зрителей, будет заполнен — 20 тысяч билетов были проданы еще в декабре, когда первоначальное решение о закрытии трибун еще не объявили.

Почему стадион вообще закрывали?

Официально: из-за поведения болельщиков «Црвены Звезды» на выездном матче группового этапа Лиги Европы против БАТЭ. Сербы вывесили баннеры в поддержку генерала Ратко Младича, приговоренного Гаагским трибуналом к пожизненному заключению. При этом болельщики «Црвены» развесили баннеры лишь с косвенным упоминанием Младича. Помимо закрытия трибун для зрителей клуб оштрафовали на 50 тысяч евро. При этом УЕФА не наказала за аналогичные баннеры фанатов «Партизана» и «Зенита».

Что теперь?

Болельщики из России все-таки смогут попасть на футбол. Многие после жеребьевки покупали билеты на игру и самолет, но после закрытия трибун оказались в подвешенном состоянии. Сейчас до матча чуть больше недели и организовывать выезд придется в экстренном порядке. Авиабилеты до Белграда сейчас стоят почти 24 тысячи рублей. Плюс матч в будний день. Из-за этого на игру, скорее всего, в основном полетят только активные фанаты из Москвы, которые смотрят футбол из-за ворот. Тем не менее, из России ожидается сильно больше тысячи человек — а именно такую квоту запросил ЦСКА. Продажу билетов возобновила и «Црвена Звезда»: цена от 1 до 3 тысяч рублей.

Что будет твориться в Белграде в день матча?

Конфликтов между непосредственно фанатами ЦСКА и «Црвены Звезды» наверняка удастся избежать. Во-первых, на первый план может выйти русско-сербская дружба, а не клубные предпочтения. Во-вторых, сербские болельщики сейчас находятся под таким плотным контролем УЕФА, что любое нарушение правил потянет за собой максимально жесткие меры. В-третьих, совсем недавно фанаты ЦСКА уже ездили в Белград болеть за своих против «Црвены» — просто это было в баскетболе. Тот выезд прошел максимально спокойно.



«Мы все знаем, что значит для нашей команды решение о проведении матча при зрителях. Мы будем вести себя так, чтобы помочь нашему клубу», — рассказал «Чемпионату» представитель «Делиjе Север», главного фанатского объединения «Црвены Звезды». Вдобавок в Белграде на важных матчах все еще в чаше стадиона присутствует местный ОМОН. «Я обращаюсь к фанатам с призывом следить за своими поступками и решениями. Надо осознавать, что у нас все еще есть условное наказание, поэтому даже самый маленький инцидент автоматически будет означать для нас приговор», — сказал генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич.



Но у «Звезды» теплые отношения с московским «Спартаком», «армейцы» же дружат с их главными врагами — «Партизаном». Из-за этого в Сербии ждут не только российских фанатов ЦСКА, но и тех, кто болеет за «Спартак».