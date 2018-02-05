Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА пройдёт со зрителями: почему это важно
В Белграде
В Белграде
Что произошло?
УЕФА положительно отреагировала на апелляцию «Црвены Звезды» по вопросу закрытия трибун на домашние матчи в еврокубках. Значит, 13 февраля матч между сербской командой и московским ЦСКА пройдет со зрителями. Практически наверняка стадион «Райко Митич», вмещающий 55,5 тысяч зрителей, будет заполнен — 20 тысяч билетов были проданы еще в декабре, когда первоначальное решение о закрытии трибун еще не объявили.
Почему стадион вообще закрывали?
Официально:
Что теперь?
Болельщики из России
Что будет твориться в Белграде в день матча?
Конфликтов между непосредственно фанатами ЦСКА и «Црвены Звезды» наверняка удастся избежать.
«Мы все знаем, что значит для нашей команды решение о проведении матча при зрителях. Мы будем вести себя так, чтобы помочь нашему клубу», — рассказал «Чемпионату» представитель «Делиjе Север», главного фанатского объединения «Црвены Звезды». Вдобавок в Белграде на важных матчах все еще в чаше стадиона присутствует местный ОМОН. «Я обращаюсь к фанатам с призывом следить за своими поступками и решениями. Надо осознавать, что у нас все еще есть условное наказание, поэтому даже самый маленький инцидент автоматически будет означать для нас приговор», — сказал генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич.
Но у «Звезды» теплые отношения с московским «Спартаком», «армейцы» же дружат с их главными врагами — «Партизаном».
Вдобавок в Белград наверняка заедут представители дружественных и враждебных фанатских объединений из других стран: Болгарии, Хорватии, Польши и Греции. Это существенно повышает вероятность самых разных стычек перед игрой. Более того, в Сербии уверены, что и первоначальная дисквалификация стадиона случилась при участии фанатов из России. Говорят, что именно они повесили на гостевом секторе запрещенный баннер, который не понравился УЕФА. В качестве доказательств сербы приводят скриншоты одного из фанатских пабликов «ВКонтакте» с отчетом о выезде в Минск от русских болельщиков. В любом случае то, что матч вынесен на отдельный день вне общего расписания, говорит о повышенном внимании к нему от УЕФА. И российским болельщикам тоже надо помнить об этом.