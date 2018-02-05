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12:11 (мск), источник: ТАСС

Матч Лиги Европы по футболу между «Црвеной Звездой» и ЦСКА пройдет при зрителях

ТАСС, 5 февраля. Дисциплинарная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) удовлетворила апелляцию сербской «Црвены Звезды» на решение о проведении матча 1/16 финала Лиги Европы с российским ЦСКА в Белграде без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба сербского клуба.

Источник: РИА "Новости"

УЕФА в начале января наказал «Црвену Звезду» за расистское и дискриминационное поведение болельщиков на домашнем матче группового этапа турнира с белорусским БАТЭ (0:0), который прошел в Борисове 23 ноября прошлого года. Белградский клуб был обязан провести ближайший домашний еврокубковый матч без зрителей. Также УЕФА оштрафовал «Црвену Звезду» на €50 тыс. Позднее ТАСС в пресс-службе УЕФА сообщили, что «Црвена Звезда» подала апелляцию на данное решение. Слушания по апелляции состоялись 1 февраля.

«Я очень доволен решением УЕФА, мы достигли большого успеха на европейской арене, — сказал генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич. — Я горд тем, что нам удалось доказать свою невиновность. Наши болельщики знают границы дозволенного, и клуб не останется без их поддержки. Вскоре мы возобновим продажу билетов».

Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА, на который еще до наказания сербского клуба было продано 28 тыс. билетов, состоится 13 февраля в Белграде. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.

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