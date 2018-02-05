Матч Лиги Европы по футболу между «Црвеной Звездой» и ЦСКА пройдет при зрителях

Источник: РИА "Новости"

УЕФА в начале января наказал «Црвену Звезду» за расистское и дискриминационное поведение болельщиков на домашнем матче группового этапа турнира с белорусским БАТЭ (0:0), который прошел в Борисове 23 ноября прошлого года. Белградский клуб был обязан провести ближайший домашний еврокубковый матч без зрителей. Также УЕФА оштрафовал «Црвену Звезду» на €50 тыс. Позднее ТАСС в пресс-службе УЕФА сообщили, что «Црвена Звезда» подала апелляцию на данное решение. Слушания по апелляции состоялись 1 февраля.

«Я очень доволен решением УЕФА, мы достигли большого успеха на европейской арене, — сказал генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич. — Я горд тем, что нам удалось доказать свою невиновность. Наши болельщики знают границы дозволенного, и клуб не останется без их поддержки. Вскоре мы возобновим продажу билетов».