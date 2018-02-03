Соперник «Астаны» огласил состав на матчи плей-офф Лиги Европы
Португальский «Спортинг» который станет соперником «Астаны», отправил заявку на
Португальский «Спортинг» который станет соперником «Астаны», отправил заявку на
Лиссабонский клуб отзаявил трех игроков, но добавил в первоначальный состав шесть новичков.
Заявка «Спортинга»:
Вратари: Руй Патрисиу, Ромэн Сален;.
Защитники: Себастьян Коатес, Фабиу Коэнтрау, Андре Пинту, Стефан Ристовски, Жереми Матье, Кристиано Пиччини;.
Полузащитники: Рубен Рибейру, Бруну Фернандеш, Маркос Акунья, Бруно Сезар, Вилльям Карвалью, Родриго Батталья, Радосав Петрович, Жоау Пальинья, Желсон Мартинш;.
Нападающие: Даниэл Поденсе, Брайан Руис, Бас Дост, Фредди Монтеро, Сейду Думбия;.
Новую заявку отправила и «Астана», которая включила в состав четырех новичков и отзаявила трех игроков.
Напомним, «Астана» в 1/16 финала