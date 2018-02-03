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19:39 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Астаны» огласил состав на матчи плей-офф Лиги Европы

Португальский «Спортинг» который станет соперником «Астаны», отправил заявку на плей-офф Лиги Европы, передает KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Лиссабонский клуб отзаявил трех игроков, но добавил в первоначальный состав шесть новичков.

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Заявка «Спортинга»:

Вратари: Руй Патрисиу, Ромэн Сален;.

Защитники: Себастьян Коатес, Фабиу Коэнтрау, Андре Пинту, Стефан Ристовски, Жереми Матье, Кристиано Пиччини;.

Полузащитники: Рубен Рибейру, Бруну Фернандеш, Маркос Акунья, Бруно Сезар, Вилльям Карвалью, Родриго Батталья, Радосав Петрович, Жоау Пальинья, Желсон Мартинш;.

Нападающие: Даниэл Поденсе, Брайан Руис, Бас Дост, Фредди Монтеро, Сейду Думбия;.

Новую заявку отправила и «Астана», которая включила в состав четырех новичков и отзаявила трех игроков.

Напомним, «Астана» в 1/16 финала плей-офф сыграет с лиссабонским «Спортингом». Первый матч команды проведут 16 февраля в столице Казахстана, а ответная игра пройдет через неделю в Португалии.

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