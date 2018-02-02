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Зинченко включён в заявку «Манчестер Сити» на плей-офф Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» объявил заявку команды на
«Манчестер Сити» объявил заявку команды на
В список вошёл украинец Александр Зинченко, которого не было в заявке на групповой турнир, а также новичок «горожан» Эмерик Лапорт.
Полная заявка «Манчестер Сити» выглядит так:
вратари: Клаудио Браво, Эдерсон Мораес
защитники: Данило, Венсан Компани, Бенжамен Менди, Николас Отаменди, Джон Стоунс, Кайл Уокер, Эмерик Лапорт;
полузащитники: Фабиан Делф, Кевин Де Брёйне, Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Лерой Зане, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Александр Зинченко, Давид Сильва, Яя Туре;
нападающие: Серхио Агуэро, Габриэл Жезус.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Сити» сыграет с «Базелем».