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09:01 (мск), источник: ТАСС

ФК «Локомотив» огласил заявку на плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 2 февраля. Нападающий Ари и защитник Ведран Чорлука вошли в заявку московского «Локомотива» на матчи плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Источник: РИА "Новости"

Состав выглядит следующим образом:

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вратари Гилерме, Антон Коченков, Никита Медведев;.

защитники Ведран Чорлука, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Тарас Михалик, Неманья Пейчинович, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус;.

полузащитники Игорь Денисов, Джефферсон Фарфан, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш;.

нападающие Ари, Аршак Корян, Эдер.

В резервный список включены Иван Лапшов, Дмитрий Баринов, Никита Дорофеев, Иван Галанин, Даниил Куликов, Михаил Лысов, Роман Тугарев, Александр Вульфов, Артем Галаджан.

«Локомотив» в матче 1/16 финала Лиги Европы сыграет с французской «Ниццей». Первый матч пройдет 15 февраля в Ницце, ответная встреча состоится 22 февраля в Москве.

Локомотив М
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