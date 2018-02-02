ФК «Локомотив» огласил заявку на плей-офф Лиги Европы
ТАСС, 2 февраля. Нападающий Ари и защитник Ведран Чорлука вошли в заявку московского «Локомотива» на матчи
ТАСС, 2 февраля. Нападающий Ари и защитник Ведран Чорлука вошли в заявку московского «Локомотива» на матчи
Состав выглядит следующим образом:
вратари Гилерме, Антон Коченков, Никита Медведев;.
защитники Ведран Чорлука, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Тарас Михалик, Неманья Пейчинович, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус;.
полузащитники Игорь Денисов, Джефферсон Фарфан, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш;.
нападающие Ари, Аршак Корян, Эдер.
В резервный список включены Иван Лапшов, Дмитрий Баринов, Никита Дорофеев, Иван Галанин, Даниил Куликов, Михаил Лысов, Роман Тугарев, Александр Вульфов, Артем Галаджан.
«Локомотив» в матче 1/16 финала Лиги Европы сыграет с французской «Ниццей». Первый матч пройдет 15 февраля в Ницце, ответная встреча состоится 22 февраля в Москве.