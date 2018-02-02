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«Локомотив» назвал заявку на плей-офф Лиги Европы
«Локомотив» на официальном сайте объявил заявку команды на
«Локомотив» на официальном сайте объявил заявку команды на
В 1/16 финала
В список А были включены следующие игроки: вратари — Гильерме, Коченков, Медведев; защитники — Чорлука, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Ротенберг, Рыбус; полузащитники — И. Денисов, Фарфан, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тарасов, Фернандеш; нападающие — Ари, Корян, Эдер.
Кроме того, в список В были включены: защитники — Лапшов, полузащитники — Баринов, Дорофеев, Галанин, Куликов, Лысов, Тугарев, Вульфов; нападающие — Галаджан.