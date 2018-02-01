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1 февраля, источник: Р-Спорт

«Зенит» заявил форварда Заболотного на матчи плей-офф Лиги Европы

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» заявил новичка команды нападающего Антона Заболотного на матчи плей-офф Лиги Европы, сообщается на сайте «сине-бело-голубых».

Источник: РИА "Новости"

В список «А» вошли 25 футболистов:

голкиперы: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Андрей Лунев;.

защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Доменико Кришито, Игорь Смольников, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Илья Скроботов;.

полузащитники: Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Дмитрий Богаев;.

нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.

В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с шотландским «Селтиком». Матчи пройдут 15 февраля в Глазго и 22 февраля в Санкт-Петербурге.

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