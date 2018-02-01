«Зенит» заявил форварда Заболотного на матчи плей-офф Лиги Европы

И лучшие фото из их Instagram
В список «А» вошли 25 футболистов:
голкиперы: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Андрей Лунев;.
защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Доменико Кришито, Игорь Смольников, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Илья Скроботов;.
полузащитники: Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Дмитрий Богаев;.
нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.
В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с шотландским «Селтиком». Матчи пройдут 15 февраля в Глазго и 22 февраля в