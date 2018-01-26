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19:27 (мск), источник: ТАСС

Матч «Краснодар» — «Реал» в Юношеской Лиге УЕФА будет показан на ресурсах «ГПМ Матч»

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Субхолдинг «ГПМ Матч» покажет на своих ресурсах матч Юношеской лиги УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) между «Краснодаром» и мадридским «Реалом». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Матч за выход в 1/8 финала плей-офф Юношеской лиги УЕФА “Краснодар” — “Реал” будет показан на медиаресурсах “ГПМ Матч”. Медиахолдингу принадлежат эксклюзивные права на показ в России матчей, проводимых под эгидой УЕФА. В соответствии с условиями существующего контракта с УЕФА трансляция встречи будет показана на медиаресурсах “ГПМ Матч”, как ранее были показаны предыдущие матчи молодежных команд, участвующих в Юношеской лиге УЕФА», — ответили в пресс-службе канала на соответствующий запрос.

Встреча пройдет 7 февраля на стадионе «Краснодар». Как ранее сообщила пресс-служба краснодарцев, на встречу уже продано почти 29 тыс. билетов при вместимости стадиона в 34 тыс. зрителей.

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