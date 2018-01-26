Матч «Краснодар» — «Реал» в Юношеской Лиге УЕФА будет показан на ресурсах «ГПМ Матч»

«Матч за выход в 1/8 финала плей-офф Юношеской лиги УЕФА “Краснодар” — “Реал” будет показан на медиаресурсах “ГПМ Матч”. Медиахолдингу принадлежат эксклюзивные права на показ в России матчей, проводимых под эгидой УЕФА. В соответствии с условиями существующего контракта с УЕФА трансляция встречи будет показана на медиаресурсах “ГПМ Матч”, как ранее были показаны предыдущие матчи молодежных команд, участвующих в Юношеской лиге УЕФА», — ответили в пресс-службе канала на соответствующий запрос.