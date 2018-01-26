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Роналду: Если «Реал» выиграет Лигу чемпионов, это будет потрясающий год
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заявил, что победа в Лиге чемпионов спасёт сезон мадридской команды.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заявил, что победа в Лиге чемпионов спасёт сезон мадридской команды.
Подопечные Зинедина Зидана вылетели из Кубка Испании, а в чемпионате страны на 19 очков отстают от лидирующей «Барселоны».
«Если мы сможем выиграть Лигу чемпионов в конце сезона, это будет потрясающий год. Мы плохо начали сезон в Примере, и мы разочарованы, никто не доволен этим. Но теперь мы должны усердно работать в Лиге чемпионов, поэтому что это самый важный трофей для нас.
В Примере будет трудно, но мы не можем сдаться, даже если мы потеряли много очков с начала сезона. Мы должны продолжать работать, — приводит слова Роналду Marca.