Роналду: Если «Реал» выиграет Лигу чемпионов, это будет потрясающий год

«Если мы сможем выиграть Лигу чемпионов в конце сезона, это будет потрясающий год. Мы плохо начали сезон в Примере, и мы разочарованы, никто не доволен этим. Но теперь мы должны усердно работать в Лиге чемпионов, поэтому что это самый важный трофей для нас.