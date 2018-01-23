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23 января, источник: Чемпионат.com

Болельщики «Ливерпуля» возмущены ценами на билеты на матч с «Порту»

Болельщики «Ливерпуля» остались недовольны ценами на гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», сообщает Daily Mail.

Источник: Reuters

По информации издания, посещение матча обойдётся мерсисайдским болельщикам приблизительно в € 80. В то же время болельщики «Порту» могут приобрести билеты на тот же самый матч от € 18 до € 40. «Ливерпулю» для продажи выделили квоту в размере 3,2 тыс. билетов. Отмечается, что руководство английского клуба проведёт переговоры с «Порту» и УЕФА по поводу данной ситуации.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Ливерпулем» пройдёт в Португалии 14 февраля, ответная встреча в Англии запланирована на 6 марта.

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