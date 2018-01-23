Болельщики «Ливерпуля» возмущены ценами на билеты на матч с «Порту»

По информации издания, посещение матча обойдётся мерсисайдским болельщикам приблизительно в € 80. В то же время болельщики «Порту» могут приобрести билеты на тот же самый матч от € 18 до € 40. «Ливерпулю» для продажи выделили квоту в размере 3,2 тыс. билетов. Отмечается, что руководство английского клуба проведёт переговоры с «Порту» и УЕФА по поводу данной ситуации.