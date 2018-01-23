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19:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера: Не думаю, что «Спартак» сможет конкурировать с фаворитами Лиги Европы

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что красно-белые вряд ли смогут на равных соперничать с фаворитами Лиги Европы.

Источник: РИА "Новости"

«В чём секрет итальянских тренеров за рубежом? Мы росли, изучая тактику. Главное — хорошо работать и добиться того, чтобы команда тебя хорошо понимала. Всё остальное придёт само собой.

Что касается Лиги Европы, то там очень сильные команды. Для нас это будет большой опыт. Однако я не думаю, что «Спартак» сможет конкурировать с фаворитами в этом турнире, — цитирует Карреру Spazio Napoli со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

В 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» встретится с испанским «Атлетиком».

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