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Каррера: Не думаю, что «Спартак» сможет конкурировать с фаворитами Лиги Европы
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что
«В чём секрет итальянских тренеров за рубежом? Мы росли, изучая тактику. Главное — хорошо работать и добиться того, чтобы команда тебя хорошо понимала. Всё остальное придёт само собой.
Что касается Лиги Европы, то там очень сильные команды. Для нас это будет большой опыт. Однако я не думаю, что «Спартак» сможет конкурировать с фаворитами в этом турнире, — цитирует Карреру Spazio Napoli со ссылкой на Radio Kiss Kiss.
В 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» встретится с испанским «Атлетиком».