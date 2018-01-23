Каррера: Не думаю, что «Спартак» сможет конкурировать с фаворитами Лиги Европы

«В чём секрет итальянских тренеров за рубежом? Мы росли, изучая тактику. Главное — хорошо работать и добиться того, чтобы команда тебя хорошо понимала. Всё остальное придёт само собой.

Что касается Лиги Европы, то там очень сильные команды. Для нас это будет большой опыт. Однако я не думаю, что «Спартак» сможет конкурировать с фаворитами в этом турнире, — цитирует Карреру Spazio Napoli со ссылкой на Radio Kiss Kiss.