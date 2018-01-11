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14:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанатов «Ниццы» заверили, что им ничего не угрожает в России

Представитель фан-движения «Локомотива» прокомментировал заявление ультрас «Ниццы», которые в конце декабря объявили, что женщины не должны ехать в Москву на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Локомотивом» (22 февраля).

Источник: РИА "Новости"

«В России сейчас очень спокойная ситуация. Перед чемпионатом мира весь так называемый околофутбол сошёл на нет. Это самое спокойное время, когда болельщикам из других стран стоит приезжать в Россию. Если хоть волосок с иностранных болельщиков упадёт, то проблемы будут у всех.

Есть негласное правило, которое соблюдают болельщики во всём мире. Женщин и детей никто не трогает. Так было, есть и будет. Никогда женщины и дети не страдали от фанатов. Возможно, просто чрезмерно эмоциональные болельщики «Ниццы», которые присутствовали при событиях в Марселе, сейчас перепугались. Но это заблуждение, что болельщикам «Ниццы» что-то угрожает в России. Пусть все приезжают — никаких проблем не будет.

Если возвращаться к событиям на Евро-2016 в Марселе, то конфликт был не между русскими и французами, а между русскими и англичанами. Французы вообще не участвовали в тех событиях. Локально это произошло во Франции, но французов никто не трогал, — сказал представитель фан-движения «Локомотива» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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