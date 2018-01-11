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14:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Решение ультрас «Ниццы» не брать женщин в Москву вызвало резонанс во Франции

Во Франции разгорелись споры в связи с заявлением ультрас «Ниццы», которые в конце декабря объявили, что женщины не должны ехать в Москву на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Локомотивом» (22 февраля).

Источник: РИА "Новости"

«Дискриминация по половому признаку строго запрещена, если нет какой-то веской причины. С удивлением прочитал эту новость. Почему они считают, что женщины будут подвержены большему риску, чем мужчины? Москва — это не то место, где процветает преступность. Возможно, есть другие причины, о которых мы не знаем», — сказал президент средиземноморской футбольной лиги Эрик Боргини.

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«Наше заявление может показаться шокирующим, но оно призвано обеспечить безопасность. Мы знаем, как устроен футбольный мир, и нам не хочется, чтобы люди подвергали себя опасности. Мы опасаемся агрессии и не хотим взваливать на себя ответственность», — отметил представитель ультрас «Ниццы» Гийом Бакьери.

«Это нормально, что они беспокоятся за безопасность. Там творится безумие. Я не поеду, меня пугает поездка в Россию», — сказала болельщица французской команды Клара.

«С одной стороны, они правы, потому что мы не знаем, чего ждать от этих хулиганов. С другой — это меня беспокоит. Почему парни имеют право рисковать, а мы нет? Это какой-то фаворитизм», — отметила Алисия, которая не поедет в Россию, но отпустит туда своего парня.

Бакьери подчеркнул, что Алисии никто не запрещает поддерживать команду в Москве, но для этого ей придётся организовывать поездку самостоятельно.

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