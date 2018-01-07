«Спортинг» перед «Астаной» уже потратил 11 миллионов евро на трансферы

За неделю «львы» уже оформили три трансфера общей стоимостью в 11 миллионов евро. К клубу присоединились полузащитники Вендел («Флуминенсе», 7,5 млн), Йосип Мишич («Риека», 3 млн) и Рубен Рибейру («Риу Ави», 500 тысяч).



Напомним, «Спортинг» является соперником «Астаны» по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 15 февраля в Астане.