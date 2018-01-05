Рождественский подарок ЦСКА от УЕФА. «Црвену Звезду» лишили психологического козыря
Обозреватель «СЭ» — о решении УЕФА провести 13 февраля матч Лиги Европы «Црвена Звезда» — ЦСКА без зрителей.
Обозреватель «СЭ» — о решении УЕФА провести 13 февраля матч Лиги Европы «Црвена Звезда» — ЦСКА без зрителей.
Встречи чемпиона Сербии с
В этом и была ключевая проблема: вдали от родины особо рьяные и ретивые болельщики могут повести себя совсем уж отвязно и устроить
Решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА провести матч в сербской столице без зрителей, даже если будет отвергнута оперативная апелляция «Црвены Звезды», конкретно эту проблему не решает никак. Оставим за скобками мимолетные усмешки, мол, в
Остается уповать лишь на личную сознательность фанатов, которые поймут, что затея в сложившихся условиях не стоит выделки, что команды их поддержку все равно не ощутят, а ехать за рубеж только лишь за тем чтобы зарубиться с соотечественниками, в высшей степени глупо. Да только призрачна эта надежда…
Зато в футбольном плане постановление КЭДК УЕФА, несомненно, на руку армейцам. Перекричать безумствующую «Маракану», как уже с полвека зовется в обиходе арена «Црвены Звезды», превзойти ее пиротехническую иллюминацию нереально; «торсида» для сербской команды — подлинный 12-й, а порой и 13-й, и 14-й игрок, а заодно самый строгий судья и самый взыскательный критик.
Без нее, в стерильной обстановке, «Звезда» лишится одного из ключевых психологических козырей, ЦСКА же, по сути, обретет численное равенство, — фактор, способный оказать влиятельное, а то и решающее воздействие на белградскую встречу, учитывая определенное превосходство армейцев в классе. В этом плане для команды Виктора Гончаренко вердикт УЕФА сродни рождественскому подарку.
Конечно, футбол без зрителей — что новогодняя елка без гирлянды, и в ином случае не нашлось бы ни одной причины искать и ставить плюсы такому решению, выхолащивающему из зрелища шум и ярость. Но конкретно сейчас, в описанных выше обстоятельствах, оно может безусловно пойти во благо, — если