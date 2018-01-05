Рождественский подарок ЦСКА от УЕФА. «Црвену Звезду» лишили психологического козыря

Источник: Спорт-Экспресс

Встречи чемпиона Сербии с вице-чемпионом России в 1/16 финала Лиги Европы изначально, едва жребий свел их в пару, выглядели проблемными. За «Црвену Звезду» искренне и неистово «топят» фанаты «Спартака», и их массовое нашествие в Белград в поддержку «братьев по огню» против недругов-земляков было обусловлено автоматически, как нечто само собой разумеющееся.

В этом и была ключевая проблема: вдали от родины особо рьяные и ретивые болельщики могут повести себя совсем уж отвязно и устроить где-нибудь в районе стрелки Савы и Дуная настоящее побоище. К тому же армейский контингент в этой ситуации, не исключено, может обрести боевой союз с белградскими «партизанами», у которых с фанатьем «Звезды» еще более жестокие контры, чем у двух московских группировок, грозя окутать белградские вечера в середине февраля кроваво-красными сумерками.

Решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА провести матч в сербской столице без зрителей, даже если будет отвергнута оперативная апелляция «Црвены Звезды», конкретно эту проблему не решает никак. Оставим за скобками мимолетные усмешки, мол, в кои-то веки не ЦСКА повинен в пустых трибунах, и примем во внимание те факты, что на игру уже выкуплено около 20 тысяч билетов, разлетевшихся со стартом продаж как горячие пирожки, а многие российские фанаты, собиравшиеся в Белград, уже перечислили авиаперевозчикам деньги за перелет и наметили план действий. Вряд ли вердикт УЕФА отвадит большинство из них от поездки: затраты в случае отказа не компенсируешь, а футбол можно посмотреть и в трактире.

Остается уповать лишь на личную сознательность фанатов, которые поймут, что затея в сложившихся условиях не стоит выделки, что команды их поддержку все равно не ощутят, а ехать за рубеж только лишь за тем чтобы зарубиться с соотечественниками, в высшей степени глупо. Да только призрачна эта надежда…

Зато в футбольном плане постановление КЭДК УЕФА, несомненно, на руку армейцам. Перекричать безумствующую «Маракану», как уже с полвека зовется в обиходе арена «Црвены Звезды», превзойти ее пиротехническую иллюминацию нереально; «торсида» для сербской команды — подлинный 12-й, а порой и 13-й, и 14-й игрок, а заодно самый строгий судья и самый взыскательный критик.

Без нее, в стерильной обстановке, «Звезда» лишится одного из ключевых психологических козырей, ЦСКА же, по сути, обретет численное равенство, — фактор, способный оказать влиятельное, а то и решающее воздействие на белградскую встречу, учитывая определенное превосходство армейцев в классе. В этом плане для команды Виктора Гончаренко вердикт УЕФА сродни рождественскому подарку.