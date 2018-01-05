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5 января, источник: Спорт-Экспресс

Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА пройдет без зрителей

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и ЦСКА пройдет без зрителей, информирует пресс-служба УЕФА.

Источник: Спорт-Экспресс

Сербский клуб был подвергнут санкциям за проявление расизма, дискриминационное поведение и пропаганду во встрече группового турнира с БАТЭ (0:0). На трибунах болельщики белградцев вывесили баннер в поддержку Ратко Младича. Также «Црвена Звезда» будет обязана выплатить штраф в размере 50 тысяч евро.

Напомним, что первый матч между «Црвеной Звездой» и ЦСКА состоится 13 февраля в Сербии. Ответная игра пройдет 21 числа в Москве.

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