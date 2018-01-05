СМИ: Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА пройдет без зрителей

Источник: РИА "Новости"

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал сербский клуб за баннер в поддержку Ратко Младича во встрече с БАТЭ в групповом турнире. Также белградцы будут обязаны выплатить штраф в размере 50 тысяч евро.

— Честно говоря, мы удивлены этим решением УЕФА. Думаю, осенью нам удалось показать, что мы берем на себя максимальную ответственность в каждом матче и всегда делаем все, что в наших силах, чтобы делать все качественно, — приводит Sport.blic.rs слова Терзича. — Безусловно, это решение не поддерживает развитие футбола в Сербии, особенно учитывая, что мы являемся наиболее наблюдаемым клубом группового этапа Лиги Европы.

Я считаю, что у нас достаточно аргументов, чтобы доказать в процедуре апелляции, что «Црвена Звезда» не заслуживает того, чтобы играть на пустом стадионе. Мы будем ждать результатов апелляционного процесса, а затем будем принимать конкретные решения, о которых проинформируем общественность.