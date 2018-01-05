Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Светлана Лобода показала подросшую дочь
Категория пенсионеров, выплаты которым увеличены с 1 января
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.01
Фиорентина1
Интер1
Футбол. Зарубежный
5.01
Кьево1
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетико
Хетафе
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Кротоне
Все события
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Фуркад улетает от Бе, россияне хронически не бегут
Ультиматум Месси. Чем грозит «Барселоне» независимость Каталонии
Стриженовы проводят новогодние каникулы в Таиланде
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
Названа опасность дневного сна
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
Пилота убило дверью самолета при вылете из Финляндии в Россию
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
Фоторепортажи
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
5 января, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА пройдет без зрителей

Генеральный менеджер «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил о том, что матч 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА пройдет без зрителей.

Источник: РИА "Новости"

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал сербский клуб за баннер в поддержку Ратко Младича во встрече с БАТЭ в групповом турнире. Также белградцы будут обязаны выплатить штраф в размере 50 тысяч евро.

— Честно говоря, мы удивлены этим решением УЕФА. Думаю, осенью нам удалось показать, что мы берем на себя максимальную ответственность в каждом матче и всегда делаем все, что в наших силах, чтобы делать все качественно, — приводит Sport.blic.rs слова Терзича. — Безусловно, это решение не поддерживает развитие футбола в Сербии, особенно учитывая, что мы являемся наиболее наблюдаемым клубом группового этапа Лиги Европы.

Я считаю, что у нас достаточно аргументов, чтобы доказать в процедуре апелляции, что «Црвена Звезда» не заслуживает того, чтобы играть на пустом стадионе. Мы будем ждать результатов апелляционного процесса, а затем будем принимать конкретные решения, о которых проинформируем общественность.

Напомним, что первый матч между «Црвеной Звездой» и ЦСКА состоится 13 февраля в Сербии. Ответная игра пройдет 21 числа этого же месяца в Москве.

Црвена Звезда
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Главный трансферный инсайд дня! Про Смолова и не только
Фуркад улетает от Бе, россияне хронически не бегут
Ультиматум Месси. Чем грозит «Барселоне» независимость Каталонии
Российский конькобежец Юсков стал чемпионом Европы
«Бешикташ» попробует приобрести Смолова после продажи Тосуна
«Без допинга вы ничего не можете». Немцы подозревают русских
«Ростов» подписал футболиста сборной Исландии
Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА пройдет без зрителей
Новости
Авто
МВД хочет серьезно ужесточить ПДД В России в 2018 году могут серьезно ужесточить наказание за систематические нарушения ПДД, передает агентство ТАСС
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Запоминайте эти имена: 12 главных новых звезд года Герои этой подборки снимаются не первый год — многие из них широко известны в узких кругах. 2018 год выведет их карьеру на качественно новый уровень — именно они исполняют главные роли в самых ожидаемых кинопремьерах
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Что почитать на каникулах: 5 отличных книг о моде Прочитанное будет особенно актуально после праздников: для поддержания великосветской беседы с друзьями и коллегами.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь