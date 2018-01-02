Соперник «Астаны» в Лиге Европы собирается выиграть турнир

Он уже дважды выходил в финал, так что такие амбиции — вернуться туда снова и выиграть его — вполне естественны. Мы играли с «Реалом», «Барселоной», «Ювентусом», «Боруссией»… Жорже хочет стать чемпионом. Не вижу причин, чтобы не достичь финала Лиги Европы и не выиграть в нем, — приводит слова президента «Спортинга» Record.pt.



Первой преградой для «Спортинга» на пути к этой цели в 1/16 финала станет «Астана». Первый матч состоится 15 февраля в Астане. Букмекерская контора 1XBET предлагает на нее такие коэффициенты: победа «Астаны» — 3.96, ничья — 3.48, победа «Спортинга» — 2.12. Ответная игра пройдет 22 февраля в Лиссабоне.