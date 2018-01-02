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22:15 (мск), источник: Sports.kz

Соперник «Астаны» в Лиге Европы собирается выиграть турнир

У президента португальского «Спортинга» Бруну де Карвалью амбициозные планы на этот розыгрыш Лиги Европы, сообщает Sports.kz.

— Жорже Жезуш [главный тренер «Спортинга"] спросил меня, какой подарок я хочу на новогодние праздники. Я попросил его выиграть Лигу Европы.

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Он уже дважды выходил в финал, так что такие амбиции — вернуться туда снова и выиграть его — вполне естественны. Мы играли с «Реалом», «Барселоной», «Ювентусом», «Боруссией»… Жорже хочет стать чемпионом. Не вижу причин, чтобы не достичь финала Лиги Европы и не выиграть в нем, — приводит слова президента «Спортинга» Record.pt.

Первой преградой для «Спортинга» на пути к этой цели в 1/16 финала станет «Астана». Первый матч состоится 15 февраля в Астане. Букмекерская контора 1XBET предлагает на нее такие коэффициенты: победа «Астаны» — 3.96, ничья — 3.48, победа «Спортинга» — 2.12. Ответная игра пройдет 22 февраля в Лиссабоне.

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