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18:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кильян Мбаппе: Если ПСЖ пройдет «Реал» — у всех остальных задрожат коленки

«Золотой мальчик» Кильян Мбаппе — о планах на 2018 год.

Источник: AFP 2017

Нападающий «ПСЖ» рассказал испанскому изданию Marca о детских кумирах, задачах на 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» и неизвестной стороне Неймара.

«В ДЕТСТВЕ Я БОГОТВОРИЛ КРИШТИАНУ. НО ЭТО УЖЕ В ПРОШЛОМ»

— Говорят, «Реал» — «ПСЖ» — это досрочный финал ЛЧ. Вы согласны?

— Да. Это встреча двух лучших клубов мира. Ок, лучший клуб один, и это «Реал» — он выиграл два Кубка ЛЧ подряд, а мы пока только набираем обороты. Уверен, это будет невероятное противостояние — мы приедем на «Сантьяго Бернабеу» с намерением пройти дальше.

— Какие ощущения перед первым визитом на главный мадридский стадион?

— Мне уже повезло играть на аренах с историей, но никогда на «Сантьяго Бернабеу». Это будет мой дебют, и мне бы хотелось оказаться на нем за день до матча, чтобы спокойно осмотреться, все изучить и подготовиться к игре.

— Иной раз футболист может оставить свой след на стадионе благодаря отменной игре. Это является для вас дополнительной мотивацией?

— Мотивация и так высока — это 1/8 финала, очень важный матч. Мы знаем, что в Мадриде имеем шанс отправить послание всему миру. В этой игре может быть переписана история нашего клуба — ведь встречаемся мы с действующим чемпионом, так что все игроки заряжены только на победу.

— Вам не мешает знание великой истории соперника и его многочисленные титулы?

— Необходимо уважать такие высокие заслуги, но когда мы окажемся на поле, времени на уважение не останется. Нужно будет показывает все свое мастерство.

— Что вам больше всего нравится в «Реале»?

— Главным образом, цельность мадридской команды. На каждой позиции играет звездный футболист, лучший в своем амплуа, причем все вместе они выступают долгие годы.

— Игра против Роналду — еще одна встреча с идолом?

— Да, само собой, Криштиану — мой детский кумир, и я был счастлив познакомиться с ним, когда приезжал в Вальдебебас (тренировочная база «Реала». — Прим. Е. Б.). Но сейчас мы — соперники, и на кону важная победа. Так что все равно, кто стоит напротив нас — все, чего нам хочется, это выигрывать, выигрывать и выигрывать. Я боготворил его, когда был маленьким, но сейчас все закончилось. Я приеду на «Сантьяго Бернабеу» играть и побеждать.

— Но он продолжает оставаться образцом для вас?

— Разумеется, у таких игроков можно многому научиться. А как иначе, ведь пять «Золотых мячей» говорят сами за себя. Роналду — невероятный футболист, но и в Париже со мной играют такие же. Здесь есть Неймар, который для меня футболист того же калибра — они с Криштиану практически на одном уровне. У Кавани, как нападающего, я тоже многому учусь.

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«НЕЙМАР НА ПОЛЕ И В ЖИЗНИ — ДВА РАЗНЫХ ЧЕЛОВЕКА»

— Ваше атакующее трио — MCN (Мбаппе, Кавани, Неймар) — сейчас на коне. Важно сохранить бомбардирский запал?

— Если честно, мы вообще не думаем об этом. Нам важно быть не лучшим нападением в мире, а сильнейшим клубом планеты. Мы жаждем побед. Классно, что мы столько забиваем и нас называют самым ярким нападением, но это не дает никаких гарантий. Побеждает вся команда, целиком. Очевидно, что иметь хорошего форварда — это важно, но еще важнее добиваться успехов.

— «ПСЖ» в последние годы — вечный претендент на европейскую корону. Как вы считаете, с нынешним первоклассным составом час парижан настал?

— А почему нет? Мы отлично провели групповой этап ЛЧ и имеем все шансы показать миру, что способны выбить из борьбы победителя двух последних розыгрышей турнира. На нас ничего не давит, мы играем с холодной головой, делаем свое дело и отдадим себя без остатка, чтобы пройти дальше.

— Неймар выступает вашим учителем. Наслаждаться его игрой на поле — это путь к успеху?

— Люди со стороны видят на поле не того Неймара, каким он является на самом деле. Им кажется, что его футбольное поведение и образ жизни — знак того, что он думает только о развлечениях, что он эгоист и сосредоточен только на себе. Но когда вы сближаетесь, становитесь одноклубниками и друзьями, то сразу становится понятно, что в нем нет и следа того, в чем его обвиняют болельщики. Он — замечательный человек, интересующийся жизнью окружающих, отличный друг, он всегда работает для блага команды. Действительно, его манера игры предполагает много дриблинга, но не нужно просить его перестать это делать, потому что у него это здорово получается. В плане финтов ему никто в подметки не годится, и он может привести нас к титулам — нужно ценить это.

— У вас нет странного чувства — вы будете сражаться с командой, в которой сами могли оказаться этим летом?

— Нет, это просто часть футбольной карьеры. Было много слухов о моем переходе в «Реал», мы действительно обсуждали связанные с этим вопросы, но сейчас это уже в прошлом и для меня, и для мадридской команды. Я играю в «ПСЖ» и буду защищать его цвета на 100 процентов.

— Гегемония «Барселоны» и «Реала», на ваш взгляд, еще продолжается?

— Они доминировали в футболе в последние годы, но сейчас, думаю, подтянулись и другие отличные команды. «Манчестер Сити» очень силен, мы способны на многое, «Ювентус», «Бавария»… Есть много тех, кто способен зайти далеко.

— Победа в противостоянии с «Реалом» станет главным доказательством амбиций парижского проекта?

— Без сомнений. Команда, которая выйдет победителем из этой пары, будет очевидным фаворитом на победу в ЛЧ. Если нам удастся выбить мадридцев из борьбы, у остальных соперников затрясутся коленки. И наоборот. Тот, кто пройдет дальше, будет наводить ужас на другие команды.

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«Я ХОЧУ СОБРАТЬ ПОЛНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ТРОФЕЕВ»

— Почему вы решили перейти в парижский клуб?

— Потому что это команда из моего родного города. Как если бы мадридскому мальчишке предложили выбор: играть за команду по соседству или уехать за рубеж. Нет, я хотел играть в «ПСЖ» и счастлив, что все так сложилось.

— Однако, вы еще молоды, и в будущем может произойти все что угодно.

— Да, это правда, мне пока совсем мало лет. У меня много времени, но, как я уже говорил, мне хочется играть в лучшей команде мира, а у «ПСЖ» есть все, чтобы ей стать. Если эта команда будет расти вместе со мной, не будет ни одной причины уходить из нее.

— Откуда взялась сумасшедшая скорость, которая отличает вашу игру? Это врожденное умение или результат долгих тренировок?

— Я всегда был быстрым футболистом, но и работать над этим мне пришлось довольно долго. Нужно всегда быть в форме, чтобы каждые два-три дня иметь возможность превозмогать высокую нагрузку.

— Вам только что исполнилось 19 лет, но за спиной уже целое море побитых рекордов. Например, самый молодой бомбардир в истории ЛЧ. Никому прежде не удавалось так много забивать в столь юном возрасте… Ваш секрет в голове или в ногах? Может быть, в вашем окружении?

— В первую очередь, это заслуга семьи. Она всегда рядом со мной. Когда вещи происходят так стремительно, как в моем случае, важно, чтобы рядом были люди, которые помогут не задрать нос и остаться крепко стоять на земле. Те, кто напомнит тебе, что все только началось, у тебя еще нет серьезных титулов, ты не побеждал ни в ЛЧ, ни на Кубке мира, нигде. Мне хочется собрать полную коллекцию трофеев, и для этого я работаю впоте лица.

— Разве не придает уверенности то, что в вашем случае все происходит гораздо быстрее, чем с другими футбольными звездами?

— Рекорды существуют, чтобы их преодолевать, и это добавляет уверенности, но с титулами ничего не сравнится. А тут мне пока нечем похвастать.

— В играх с «Реалом» вы встретитесь на поле с Рафаэлем Вараном. Еще один молодой французский игрок, чья карьера быстро пошла в гору. Вы общаетесь?

— Да, разумеется. Он — великолепный футболист и образец для подражания. Профессионал, который с уважением относится к соперникам и выиграл массу наград. Классно, что он играет в сборной Франции.

— В Испании так и не могут понять, как это возможно, что Бензема продолжают не вызывать в сборную. Как вы смотрите на эту ситуацию, будучи соотечественником нападающего «Реала»?

— Для нас он, в первую очередь, — отличный игрок. Но, если честно, я плохо знаю, что произошло, и мало что могу прокомментировать по этому вопросу. Мы видим ситуацию на расстоянии, должно быть, это то, что касается Карима и главного тренера сборной. В чем мы все точно уверены, так это в его игровых качествах, которые находятся на высочайшем уровне.

— У вас был кумир среди французских футболистов?

— Конечно — Зидан. Но вся Франция была в него влюблена. Каждый, кому нравится футбол, знает, что это выдающийся игрок. То, что он творит в «Реале», став его тренером, это потрясающе, потому что всем известно, что достигать успеха в этом клубе непросто. Он справился с давлением, возможно, потому что хорошо знал клуб со времен своей футбольной карьеры. Зидан завоевал всеобщее уважение, и я рад за него, за все, чего он смог достичь.

— ЧМ-2018 — у Франции есть шансы на победу?

— Можем сказать, что мы входим в число фаворитов — Испания, Англия, Бразилия, Германия и Франция. Мы будем среди тех, кто станет бороться за победу, и хотим показать, на что способны.

— Ваши пожелания на предстоящий год?

— Победа в ЛЧ с «ПСЖ» и на чемпионате мира с французской сборной.

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