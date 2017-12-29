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17:54 (мск), источник: Vesti.kz

Самые яркие события в казахстанском спорте в 2017 году. Исторический плей-офф футболистов «Астаны»

Vesti.kz продолжают подводить итоги уходящего года, который был богат на яркие моменты. Мы подготовили 12 ключевых и запоминающихся событий в казахстанском спорте. О каждом из них будет рассказано в ежедневном выпуске.

Как прыгнуть дважды выше головы за короткий промежуток времени? Ответ на этот вопрос отлично знают футболисты «Астаны». В последнее время именно с этим клубом ассоциируется за рубежом казахстанский футбол. Основания для этого есть. Причем реальные и знакомые европейскому любителю футбола.

Первым историческим событием стало выступление «Астаны» в Лиге чемпионов сезона 15/16. Тогда клубу под руководством болгарского специалиста Станимира Стойлова удалось квалифицироваться в групповую стадию турнира. До этого ни одной казахстанской команде этого не удавалось. Тогда, 27 августа 2015 года, «Астана» по сумме двух встреч прошла кипрский АПОЭЛ (2:1) и попала в группу к «Галатасараю», «Атлетико» и «Бенфике».

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Был шанс повторить достижение и в этом году. Но столичный коллектив остановился в шаге от группового этапа Лиги чемпионов. В раунде плей-офф клуб был остановлен «Селтиком» из Глазго.

Тем не менее, это позволило дружине принять участие в групповом раунде Лиги Европы. До последней игры этой стадии было не ясно — пройдет ли клуб дальше. Благо, Стойлов сумел подвести команду к решающему матчу в той готовности, которой хватило для решающего рывка. В гостевом матче со счетом 1:0 была обыграна чешская «Славия».

«Астана» пробилась в плей-офф ЛЕ, что стало еще одним из историческим событием казахстанского футбола. Еврокубковой весны в Казахстане никогда не было. В качестве соперников выступит португальский «Спортинг» из Лиссабона.

Помимо всего прочего, в нынешнем сезоне «Астана» отметилась более локальным, но не менее важным достижением. Впервые в истории казахстанской лиги команда побеждала четыре раза подряд и при одном тренере. Астанчане не отдают титул никому с 2014 года.

И, возможно, это не предел. Учитывая, что сегодня, 29 декабря, появилась информация о том, что Стойлов продолжит свою карьеру в «Астане». Кто знает, чего коллектив может еще добиться. Тем более, Лига Европы для казахстанской команды продолжается.

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