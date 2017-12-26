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13:52 (мск), источник: Sports.kz

Определен лучший игрок «Астаны» в еврокубках по версии Instat

Продолжая подведение итогов осенней части еврокубков для «Астаны», пресс-служба клуба, совместно с аналитической компанией Instat, решили определить лучшего игрока столичной команды в этой части турниров УЕФА.

В расчет были взять все 12 матчей — 6 в квалификации Лиги Чемпионов и 6 в групповой стадии Лиги Европы. Единственно, в определение лучшего игрока принимали участие только те футболисты, которые провели 75% матчей, то есть минимум 9 из 12 игр.

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Итак, пятерка лучших:

Пятое место — Джуниор Кабананга — 248.

Интересно, что Кабананга средний показатель Instat Index показал чуть выше, чем в Премьер-Лиге (247), но в среднем выиграл больше единоборств.

Всего же на счету конголезца 11 матчей в еврокубках, в которых он отличился 4 голами и 2 результативными передачами. Лучшим матчем для Джуниора стала игра «Астана» — «Маккаби», в которой он оформил дубль, заработав Instat Index 334.

Четвертое место — Дмитрий Шомко — 254.

Вице-капитан «Астаны» средний Instat Index показал ниже, чем в КПЛ (256), где по этому показателю он стал лучшим по итогам сезона. Но выиграл 64% единоборств, увеличив показатель чемпионата более, чем на 10%, а также улучшил показатель удачных отборов.

В еврокубках Шомко сыграл во всех 12 матчах, в которых отметился 3 результативными передачами. Лучшим матчем для Шомко стала домашняя игра против «Маккаби» (4:0), в которой он отличился 2 ассистами.

Третье место — Марин Аничич — 256.

В отличии от Шомко Аничич увеличил средний показатель Instat Index по сравнению с чемпионатом (240). Также улучшил свои показатели по среднему количеству перехватов за игру (8) и по проценту удачных единоборств (75%).

Аничич забил единственный свой мяч в этом сезоне в ворота «Славии», тем самым помог команде впервые в истории выйти в 1/16 финала Лиги Европы. Но по показателю Instat Index лучшим матчем для боснийского защитника стала выездная игра против «Вильярреала».

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Второе место — Патрик Твумаси — 263.

Также, как и Аничич, Твумаси в турнирах под эгидой УЕФА превзошел средний показатель Instat Index, увеличив цифру от 240 до 263. При этом Твумаси улучшил свой процент точности передач (70%), а также процент удачных обводок (54%). Для сравнения в КПЛ эти цифры составляют 69 и 44%.

В этом евросезоне Твумаси показал сумасшедшую результативность, став с 9 голами лучшим бомбардиром команды и одним из лучших на групповой стадии Лиги Европы. Лучшим же матчем в этом сезоне для Патрика стала домашняя игра против «Селтика», где он дважды поразил ворота Крэйга Гордона.

Первое место — Юрий Логвиненко — 269.

Ну и наконец, лидером этого рейтинга стал защитник Юрий Логвиненко. Как всегда главными показателями Юрия стали процент выигранных единоборств (77%) и процент удачных отборов (62%). Также Логвиненко показал 90% точности в передачах в рамках еврокубков.

В 10 матчах за «Астану» в Лиге Чемпионов и Лиге Европы защитник сборной Казахстана забил 1 гол — в гостевом матче против «Вильярреала», но лучшим по Instat Index для него стала домашняя игра против «Маккаби».

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