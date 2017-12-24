Соперника «Астаны» по Лиге Европы подозревают в подкупе судей

«Бенфика» подозревает своих соперников по чемпионату Португалии — «Порту» и «Спортинг» — в незаконном влиянии на результаты матчей. Как сообщает O jogo, оба клуба оказывали давление на арбитров.



Отмечается, что прокуратура открыла дела в отношении президентов двух клубов — Бруну де Карвалью («Спортинг») и Жорже Пинту да Кошты («Порту»). Отмечается, что клубы использовали социальные сети, чтобы запугивать арбитров и членов их семей.



«Порту» является 27-кратным чемпионом Португалии, 20-кратным обладателем Кубка и Суперкубка Португалии. «Спортинг» выигрывал национальное первенство 18 раз, Кубок — 20 раз, а Суперкубок — 8 раз.