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16:06 (мск), источник: Sports.kz

Соперника «Астаны» по Лиге Европы подозревают в подкупе судей

Португальская «Бенфика» подозревает «Порту» и соперника «Астаны» по 1/16 финала Лиги Европы УЕФА лиссабонского «Спотинга» в подкупе судей, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

«Бенфика» подозревает своих соперников по чемпионату Португалии — «Порту» и «Спортинг» — в незаконном влиянии на результаты матчей. Как сообщает O jogo, оба клуба оказывали давление на арбитров.

Отмечается, что прокуратура открыла дела в отношении президентов двух клубов — Бруну де Карвалью («Спортинг») и Жорже Пинту да Кошты («Порту»). Отмечается, что клубы использовали социальные сети, чтобы запугивать арбитров и членов их семей.

«Порту» является 27-кратным чемпионом Португалии, 20-кратным обладателем Кубка и Суперкубка Португалии. «Спортинг» выигрывал национальное первенство 18 раз, Кубок — 20 раз, а Суперкубок — 8 раз.

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