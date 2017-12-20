«Славия» уволила главного тренера после поражения от «Астаны» в Лиге Европы

Вместе с Щилгавой команду покинут его помощники Йиржи Читри и Милан Весел. Причиной отставки послужили неудовлетворительные результаты команды.

Щилгавы возглавил «Славию» в сентябре 2016 года и помог клубу в последнем чемпионате выиграть «золото» после восьмилетнего перерыва. В нынешнем сезоне его команда идет на втором месте, отставая от лидирующей «Виктории Пльзень» на 14 очков.

Последний матч под руководством Щилгавы «Славия» провела 7 декабря дома против «Астаны» в рамках заключительного тура группового этапа Лига Европы. Встреча завершилась минимальной победой казахстанского клуба со счетом 1:0, который впервые в истории пробился в раунд-плей-офф турнира.