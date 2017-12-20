«Славия» уволила главного тренера после поражения от «Астаны» в Лиге Европы
Главный тренер пражской «Славии» Ярослав Щилгавы отправлен в отставку со своего поста, информирует официальный сайт клуба.
Главный тренер пражской «Славии» Ярослав Щилгавы отправлен в отставку со своего поста, информирует официальный сайт клуба.
Вместе с Щилгавой команду покинут его помощники Йиржи Читри и Милан Весел. Причиной отставки послужили неудовлетворительные результаты команды.
Щилгавы возглавил «Славию» в сентябре 2016 года и помог клубу в последнем чемпионате выиграть «золото» после восьмилетнего перерыва. В нынешнем сезоне его команда идет на втором месте, отставая от лидирующей «Виктории Пльзень» на 14 очков.
Последний матч под руководством Щилгавы «Славия» провела 7 декабря дома против «Астаны» в рамках заключительного тура группового этапа Лига Европы. Встреча завершилась минимальной победой казахстанского клуба со счетом 1:0, который впервые в истории пробился в
Добавим, что по итогам жеребьевки «Астане» в соперники по 1/16 финала Лиги Европы достался лиссабонский «Спортинг». Первый матч команды проведут 15 февраля в столице Казахстана, а ответный — через неделю в Португалии.