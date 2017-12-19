Стадион «Краснодар» может принять матч с «Реалом» в Юношеской лиге УЕФА
Матч
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Матч
Изначально планировалось, что встреча состоится на стадионе академии «Краснодара».
После оглашения результатов жеребьёвки в «Краснодар» поступило значительное количество заявок на посещение матча. В связи с этим клуб предложил болельщикам принять участие в опросе, по итогам которого определится место проведения встречи.
В том случае, если количество проданных билетов на игру достигнет отметки в 5000, поединок состоится на стадионе «Краснодар». В противном случае команды сыграют на стадионе академии «Краснодара», а всем покупателям будет произведен возврат денежных средств, затраченных на приобретение билета. Игра состоится 7 февраля 2017 года.