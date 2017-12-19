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20:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стадион «Краснодар» может принять матч с «Реалом» в Юношеской лиге УЕФА

Матч плей-офф за выход в 1/8 финал Юношеской лиги УЕФА между «Краснодаром» и «Реалом» может пройти на стадионе основной команды кубанцев, сообщает официальный сайт клуба.

Источник: РИА "Новости"

Изначально планировалось, что встреча состоится на стадионе академии «Краснодара».

После оглашения результатов жеребьёвки в «Краснодар» поступило значительное количество заявок на посещение матча. В связи с этим клуб предложил болельщикам принять участие в опросе, по итогам которого определится место проведения встречи.

В том случае, если количество проданных билетов на игру достигнет отметки в 5000, поединок состоится на стадионе «Краснодар». В противном случае команды сыграют на стадионе академии «Краснодара», а всем покупателям будет произведен возврат денежных средств, затраченных на приобретение билета. Игра состоится 7 февраля 2017 года.

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