Стадион «Краснодар» может принять матч с «Реалом» в Юношеской лиге УЕФА

После оглашения результатов жеребьёвки в «Краснодар» поступило значительное количество заявок на посещение матча. В связи с этим клуб предложил болельщикам принять участие в опросе, по итогам которого определится место проведения встречи.

В том случае, если количество проданных билетов на игру достигнет отметки в 5000, поединок состоится на стадионе «Краснодар». В противном случае команды сыграют на стадионе академии «Краснодара», а всем покупателям будет произведен возврат денежных средств, затраченных на приобретение билета. Игра состоится 7 февраля 2017 года.