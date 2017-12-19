Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
На стадионе ПФК ЦСКА заменили газон к плей-офф Лиги Европы
МОСКВА, 19 дек —
МОСКВА, 19 дек —
Отмечается, что новое поле должно быть готово к домашнему матчу 1/16 финала Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды», который состоится 21 февраля.
Открытие арены ЦСКА вместимостью 30 тысяч человек, которая была построена на 3-й Песчаной улице на месте бывшего стадиона «красно-синих» имени Григория Федотова, состоялось в сентябре 2016 года.