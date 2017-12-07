«Зенит» обратился в Интерпол за помощью в поиске нарушителей на игре с ФК «Реал Сосьедад»

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Ранее президент испанского клуба Хокин Аперрибай сообщил, что сотрудники «Зенита» помогли своим болельщикам пронести пиротехнические изделия на стадион во время матча группового этапа Лиги Европы, который состоялся 7 декабря в Сан-Себастьяне и завершилась победой российского клуба со счетом 3:1.

«Заявление испанской стороны не имеет ничего общего с действительностью. В преддверии игры обе стороны провели несколько рабочих встреч по организации матча и накануне матча находились в тесном контакте. По нашей информации, которая имеет фактические доказательства, для досмотровых мероприятий на гостевую трибуну служба безопасности ФК “Реал Сосьедад” выделила всего четыре стюарда на 700 гостевых болельщиков, что, конечно, не соответствует уровню проведенного матча», — сказали в пресс-службе.

«Считаем, что в данной ситуации президент ФК “Реал Сосьедад”, скорее, должен быть заинтересован в исправлении недочетов в собственной системе безопасности на арене в целом. В свою очередь хотим отметить, что ФК “Зенит” обеспокоен данной проблемой и уже направил запрос в Интерпол на получение фото и видео материалов для последующего принятия мер в отношении нарушителей. Очевидно, что многие договоренности по запуску болельщиков, достигнутые между клубами, были не исполнены испанской стороной. Наш клуб уже отправил соответствующе заявление в УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), где изложена реальная картина, происходившего на игре», — говорится в заявлении пресс-службы.