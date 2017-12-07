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20:04 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» обратился в Интерпол за помощью в поиске нарушителей на игре с ФК «Реал Сосьедад»

МОСКВА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. «Зенит» направил в Интерпол запрос с просьбой помочь найти нарушителей на матче Лиги Европы против испанского клуба «Реал Сосьедад». Об этом ТАСС заявили в пресс-службе петербургского клуба.

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10
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10
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Ранее президент испанского клуба Хокин Аперрибай сообщил, что сотрудники «Зенита» помогли своим болельщикам пронести пиротехнические изделия на стадион во время матча группового этапа Лиги Европы, который состоялся 7 декабря в Сан-Себастьяне и завершилась победой российского клуба со счетом 3:1.

«Заявление испанской стороны не имеет ничего общего с действительностью. В преддверии игры обе стороны провели несколько рабочих встреч по организации матча и накануне матча находились в тесном контакте. По нашей информации, которая имеет фактические доказательства, для досмотровых мероприятий на гостевую трибуну служба безопасности ФК “Реал Сосьедад” выделила всего четыре стюарда на 700 гостевых болельщиков, что, конечно, не соответствует уровню проведенного матча», — сказали в пресс-службе.

«Считаем, что в данной ситуации президент ФК “Реал Сосьедад”, скорее, должен быть заинтересован в исправлении недочетов в собственной системе безопасности на арене в целом. В свою очередь хотим отметить, что ФК “Зенит” обеспокоен данной проблемой и уже направил запрос в Интерпол на получение фото и видео материалов для последующего принятия мер в отношении нарушителей. Очевидно, что многие договоренности по запуску болельщиков, достигнутые между клубами, были не исполнены испанской стороной. Наш клуб уже отправил соответствующе заявление в УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), где изложена реальная картина, происходившего на игре», — говорится в заявлении пресс-службы.

По итогам матча Лиги Европы УЕФА может оштрафовать «Зенит» за использование пиротехники, бросание предметов и беспорядки на стадионе.

Реал Сосьедад 1:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
7.12.2017, 23:05 Зрители: 20609 Групповой турнир: Группа L Anoeta
Главные тренеры
Эусебио Сакристан Роберто Манчини
Голы
58′ да Силва Виллиан Жозе (А. Янузай) 12
21 Александр Ерохин 35′
60 Бранислав Иванович (Д. Кузяев) 64′
5 Леандро Паредес (А. Кокорин) 85′
Составы
Херонимо Рульи 1
Альваро Одриосола 19
Диего Льоренте 3
Иньиго Мартинес 6
Асьер Андонехи Ильярраменди 4
Хаби Прието (к) 10
Аднан Янузай 8
да Силва Виллиан Жозе 12
61′ Кевин Родригес 20
Альберто де ла Белья 24
68′ Давид Сурутуса 17
77′ Серхио Каналес 16
58′ Микель Оярсабаль 18
Хуан Мигель Хуанми 7
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
60 Бранислав Иванович
21 Александр Ерохин 76′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
9 Александр Кокорин
8 Матиас Краневиттер 28′
19 Игорь Смольников 62′
18 Юрий Жирков
16 Кристиан Нобоа 62′
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз 76′
5 Леандро Паредес
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
25 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
15 Угловые 2
6 Фолы 10
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лиран Лиани (Израиль)
Боковой судья Давид Битон (Израиль)
Боковой судья Двир Шимон (Израиль)
За воротами Алон Йефет (Израиль)
За воротами Менаше Масиах (Израиль)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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