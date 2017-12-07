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15:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Реала Сосьедад»: Сотрудники «Зенита» пронесли файеры на стадион

Президент «Реала Сосьедад» Хокин Аперрибай заявил, что сотрудники «Зенита» оказали помощь болельщикам в том, чтобы пронести пиротехнические средства на матч 6-го тура Лиги Европы.

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Встреча состоялась в Сан-Себастьяне и завершилась победой российского клуба (3:1).

«Произошедшее в четверг — позор. На матче присутствовали 140 полицейских и 180 сотрудников службы безопасности. Болельщиков из России обыскали до того, как они зашли на стадион. Мы считаем, что сотрудники «Зенита», а их никто не обыскивал, отдали файеры своим болельщикам. Такое мнение мы высказали дисциплинарному комитету УЕФА. Надеемся, что будут приняты меры в отношении «Зенита», — цитирует AS Аперрибая.

Ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита» за поведение болельщиков во время гостевого матча.

Реал Сосьедад 1:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
7.12.2017, 23:05 Зрители: 20609 Групповой турнир: Группа L Anoeta
Главные тренеры
Эусебио Сакристан Роберто Манчини
Голы
58′ да Силва Виллиан Жозе (А. Янузай) 12
21 Александр Ерохин 35′
60 Бранислав Иванович (Д. Кузяев) 64′
5 Леандро Паредес (А. Кокорин) 85′
Составы
Херонимо Рульи 1
Альваро Одриосола 19
Диего Льоренте 3
Иньиго Мартинес 6
Асьер Андонехи Ильярраменди 4
Хаби Прието (к) 10
Аднан Янузай 8
да Силва Виллиан Жозе 12
61′ Кевин Родригес 20
Альберто де ла Белья 24
68′ Давид Сурутуса 17
77′ Серхио Каналес 16
58′ Микель Оярсабаль 18
Хуан Мигель Хуанми 7
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
60 Бранислав Иванович
21 Александр Ерохин 76′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
9 Александр Кокорин
8 Матиас Краневиттер 28′
19 Игорь Смольников 62′
18 Юрий Жирков
16 Кристиан Нобоа 62′
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз 76′
5 Леандро Паредес
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
25 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
15 Угловые 2
6 Фолы 10
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лиран Лиани (Израиль)
Боковой судья Давид Битон (Израиль)
Боковой судья Двир Шимон (Израиль)
За воротами Алон Йефет (Израиль)
За воротами Менаше Масиах (Израиль)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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