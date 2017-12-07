Президент «Реала Сосьедад»: Сотрудники «Зенита» пронесли файеры на стадион

Встреча состоялась в Сан-Себастьяне и завершилась победой российского клуба (3:1).



«Произошедшее в четверг — позор. На матче присутствовали 140 полицейских и 180 сотрудников службы безопасности. Болельщиков из России обыскали до того, как они зашли на стадион. Мы считаем, что сотрудники «Зенита», а их никто не обыскивал, отдали файеры своим болельщикам. Такое мнение мы высказали дисциплинарному комитету УЕФА. Надеемся, что будут приняты меры в отношении «Зенита», — цитирует AS Аперрибая.