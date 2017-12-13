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19:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» — лидер по цене состава среди участников плей-офф Лиги чемпионов

«Реал» возглавляет рейтинг самых дорогих составов команд среди участников плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

По оценке портала transfermarkt.de, суммарная стоимость игроков мадридского клуба составляет 743,8 миллиона евро.

В пятерку самых дорогостоящих составов также вошли «Барселона» (689,5 миллиона евро), «ПСЖ» (648,4), «Челси» (631,9) и «Манчестер Сити» (629,5). Самыми дешевыми подборами игроков в весенней стадии главного еврокубка обладают «Бешикташ» (114,1), «Шахтер» (103,1) и «Базель» (48,8).

Напомним, первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов будут сыграны 13 февраля. В этот день состоятся матчи «Ювентус» — «Тоттенхэм» и «Базель» — «Манчестер Сити».

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