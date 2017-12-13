Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Реал» — лидер по цене состава среди участников плей-офф Лиги чемпионов
«Реал» возглавляет рейтинг самых дорогих составов команд среди участников
«Реал» возглавляет рейтинг самых дорогих составов команд среди участников
По оценке портала transfermarkt.de, суммарная стоимость игроков мадридского клуба составляет 743,8 миллиона евро.
В пятерку самых дорогостоящих составов также вошли «Барселона» (689,5 миллиона евро), «ПСЖ» (648,4), «Челси» (631,9) и «Манчестер Сити» (629,5). Самыми дешевыми подборами игроков в весенней стадии главного еврокубка обладают «Бешикташ» (114,1), «Шахтер» (103,1) и «Базель» (48,8).
Напомним, первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов будут сыграны 13 февраля. В этот день состоятся матчи «Ювентус» — «Тоттенхэм» и «Базель» — «Манчестер Сити».