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19:01 (мск), источник: Р-Спорт

Стадион «Зенита» стал четвертым по посещаемости в Лиге Европы

МОСКВА, 13 дек — Р-Спорт. Стадион «Санкт-Петербург», на котором проводит домашние матчи футбольный клуб «Зенит», стал четвертым по посещаемости в Лиге Европы, сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Источник: РИА "Новости"

Средняя посещаемость домашних матчей «Зенита» в текущем розыгрыше турнира составила 44965 зрителей. По этому показателю петербургский клуб уступил только лондонскому «Арсеналу», белградской «Црвене Звезде» и немецкому «Кельну».

Помимо этого «Зенит» вошел в число самых посещаемых клубов в европейских чемпионатах. Стадион «Санкт-Петербург», вместимость которого в текущем сезоне составляет 56196 человек, с показателем 44578 зрителей разместился на 32-й позиции континентального рейтинга, опередив, в частности, португальский «Порту», лондонский «Челси», французский «Лион», стамбульский «Галатасарай», итальянские «Ювентус» и «Рому».

Самым посещаемым матчем первой части сезона в РФПЛ (по итогам 20 туров) стала также игра на стадионе «Санкт-Петербург» — встречу между «Зенитом» и московским «Спартаком» 6 августа воочию посмотрели 53359 зрителей.

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