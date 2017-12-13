Стадион «Зенита» стал четвертым по посещаемости в Лиге Европы

Источник: РИА "Новости"

Средняя посещаемость домашних матчей «Зенита» в текущем розыгрыше турнира составила 44965 зрителей. По этому показателю петербургский клуб уступил только лондонскому «Арсеналу», белградской «Црвене Звезде» и немецкому «Кельну».

Помимо этого «Зенит» вошел в число самых посещаемых клубов в европейских чемпионатах. Стадион «Санкт-Петербург», вместимость которого в текущем сезоне составляет 56196 человек, с показателем 44578 зрителей разместился на 32-й позиции континентального рейтинга, опередив, в частности, португальский «Порту», лондонский «Челси», французский «Лион», стамбульский «Галатасарай», итальянские «Ювентус» и «Рому».