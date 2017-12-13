Португальские СМИ рассказали, чего нужно бояться «Спортингу» в противостоянии с «Астаной»

«Имя чемпиона Казахстана «Астаны» не пугает вовсе. Однако, физические нагрузки, связанные с длительным перелетом и низкой температурой, с которыми придется столкнутся «львам», могут стать самыми главными соперниками команды Жезуша.
Расстояние от Лиссабона до Астаны — более 7 тысяч километров, температура в их городе может опускаться до 18 градусов, разница во времени — 6 часов.
Помимо всего этого, на стадионе «Астаны» лежит синтетический газон, что станет еще одним раздражением для игроков «Спортинга», привыкших бегать по натуральным лужайкам", — пишет португальское СМИ.
Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Астана» — «Спортинг» состоится 15 февраля в столице Казахстана. Ответная игра пройдет 22 февраля в Лиссабоне.