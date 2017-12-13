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12:55 (мск), источник: Sports.kz

Португальские СМИ рассказали, чего нужно бояться «Спортингу» в противостоянии с «Астаной»

Португальское издание Cmjornal.pt рассказало, с какими трудностями придется столкнуться лиссабонскому «Спортингу» в противостоянии с «Астаной» на стадии 1/16 финала Лиги Европы, сообщает Sports.kz.

«Имя чемпиона Казахстана «Астаны» не пугает вовсе. Однако, физические нагрузки, связанные с длительным перелетом и низкой температурой, с которыми придется столкнутся «львам», могут стать самыми главными соперниками команды Жезуша.

Расстояние от Лиссабона до Астаны — более 7 тысяч километров, температура в их городе может опускаться до 18 градусов, разница во времени — 6 часов.

Помимо всего этого, на стадионе «Астаны» лежит синтетический газон, что станет еще одним раздражением для игроков «Спортинга», привыкших бегать по натуральным лужайкам", — пишет португальское СМИ.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Астана» — «Спортинг» состоится 15 февраля в столице Казахстана. Ответная игра пройдет 22 февраля в Лиссабоне.

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