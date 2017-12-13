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09:30 (мск), источник: Vesti.kz

«У “Астаны” будет преимущество». Тренер «Спортинга» рассказал о сложностях предстоящего матча ЛЕ в Казахстане

Главный тренер португальского «Спортинга» Жоржи Жезуш оценил трудности противостояния с «Астаной» в первом матче 1/16-й Лиги Европы, который пройдет в феврале в столице Казахстана.

«Нам придется преодолеть тысячи километров. Дорога должна быть хорошо спланирована, как туда, так и обратно, потому что нам предстоит сложный матч. У “Астаны” будет преимущество. Мы знаем что на таком этапе не может быть слабых команд. В 1/16-й финала есть как и именитые команды, так и андердоги. “Спортинг” будет играть в свою игру, команда хочет преодолеть данную стадию турнира. К счастью, у нас еще много времени для подготовки к этой игре», — цитирует Жезуша kazfootball.kz.

Напомним, первый матч команды проведут 16 февраля в столице Казахстана, а ответная игра состоится через неделю в Португалии.

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