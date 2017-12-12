Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: что вынудило Меркель признать силу России
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
Новый год и Рождество – самое популярное время для зачатия
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Барановская повеселилась на вечеринке у Эмина Агаларова
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хаддерсфилд0
Челси2
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас0
Уотфорд1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бернли0
Стоук Сити0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург1
Боруссия М0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц0
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гамбург2
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
21:00
Дженоа1
Аталанта2
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург1
РБ Лейпциг1
Все события
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду
Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу
Екатерина Варнава иронично ответила на обвинения в пластике
Девушка нашла мужа на своем детском фото
7 поводов надеть шапку
На лице американца выросли грибы
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
5 профессий, которые гарантируют работу в будущем
Фоторепортажи
12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
8России разрешили выступать на ОИ под нейтральным флагом
22:57 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА перераспределил €6,36 млн, полученных в качестве штрафов за нарушение FFP

МОСКВА, 12 дек — Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перераспределил средства в размере 6,36 миллиона евро, полученных в качестве штрафов за нарушение правил финансового fair play (FFP) в сезоне-2016/17, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Как отмечается в сообщении, исполком УЕФА в 2014 году принял решение, согласно которому 80% от суммы штрафов за нарушение FFP будет перечислено клубам-участникам групповой стадии Лиги Европы и Лиги чемпионов, 20% — командам, завершившем борьбу в квалификации турниров. Таким образом, каждый из 65 клубов-участников групповой стадии двух главных еврокубковых турниров пополнит бюджет примерно на 78,3 тысячи евро, каждый из 149 клубов-участников квалификационных раундов — по 8,5 тысячи.

УЕФА отмечает, что не могут рассчитывать на полагающиеся им выплаты клубы, в отношении которых были приняты дисциплинарные меры в прошлом сезоне, а также клубы, которые не вышли из мирового соглашения с УЕФА по FFP.

В прошлом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов выступали московский ЦСКА и «Ростов», на групповом этапе Лиги Европы — петербургский «Зенит» и «Краснодар».

В мае 2014 года «Зенит» заключил с УЕФА мировое соглашение, согласно которому должен был выплатить 12 миллионов евро за нарушение правил FFP. В 2015 году было объявлено, что «Краснодар» и «Локомотив» выплатят четыре и пять миллионов евро соответственно по мировому соглашению c УЕФА.

В апреле текущего года УЕФА сообщил, что продолжает следить за исполнением финансового fair play четырьмя российскими клубами — «Зенитом», московским «Локомотивом», «Краснодаром» и казанским «Рубином». В июне УЕФА объявил, что «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» выполнили условия FFP в сезоне-2016/17.

Жарче солнца: возлюбленная хавбека "Тоттенхэма", британская модель Руби Мэй
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду
Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу
Шестерых российских хоккеисток наказали за допинг в Сочи-2014
Объявлен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира
Игроки «Локомотива» и «Нюрнберга» интересны «Спартаку» (видео)
МОК, WADA и IIHF не имеют претензий к мужской сборной России
ФИФА дисквалифицировала игрока сборной Колумбии за расизм
Новости
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь