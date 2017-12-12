УЕФА перераспределил €6,36 млн, полученных в качестве штрафов за нарушение FFP

Как отмечается в сообщении, исполком УЕФА в 2014 году принял решение, согласно которому 80% от суммы штрафов за нарушение FFP будет перечислено клубам-участникам групповой стадии Лиги Европы и Лиги чемпионов, 20% — командам, завершившем борьбу в квалификации турниров. Таким образом, каждый из 65 клубов-участников групповой стадии двух главных еврокубковых турниров пополнит бюджет примерно на 78,3 тысячи евро, каждый из 149 клубов-участников квалификационных раундов — по 8,5 тысячи.

УЕФА отмечает, что не могут рассчитывать на полагающиеся им выплаты клубы, в отношении которых были приняты дисциплинарные меры в прошлом сезоне, а также клубы, которые не вышли из мирового соглашения с УЕФА по FFP.

В прошлом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов выступали московский ЦСКА и «Ростов», на групповом этапе Лиги Европы — петербургский «Зенит» и «Краснодар».

В мае 2014 года «Зенит» заключил с УЕФА мировое соглашение, согласно которому должен был выплатить 12 миллионов евро за нарушение правил FFP. В 2015 году было объявлено, что «Краснодар» и «Локомотив» выплатят четыре и пять миллионов евро соответственно по мировому соглашению c УЕФА.