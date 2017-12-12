УЕФА перераспределил €6,36 млн, полученных в качестве штрафов за нарушение FFP
МОСКВА, 12 дек —
МОСКВА, 12 дек —
Как отмечается в сообщении, исполком УЕФА в 2014 году принял решение, согласно которому 80% от суммы штрафов за нарушение FFP будет перечислено
УЕФА отмечает, что не могут рассчитывать на полагающиеся им выплаты клубы, в отношении которых были приняты дисциплинарные меры в прошлом сезоне, а также клубы, которые не вышли из мирового соглашения с УЕФА по FFP.
В прошлом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов выступали московский ЦСКА и «Ростов», на групповом этапе Лиги Европы — петербургский «Зенит» и «Краснодар».
В мае 2014 года «Зенит» заключил с УЕФА мировое соглашение, согласно которому должен был выплатить 12 миллионов евро за нарушение правил FFP. В 2015 году было объявлено, что «Краснодар» и «Локомотив» выплатят четыре и пять миллионов евро соответственно по мировому соглашению c УЕФА.
В апреле текущего года УЕФА сообщил, что продолжает следить за исполнением финансового fair play четырьмя российскими клубами — «Зенитом», московским «Локомотивом», «Краснодаром» и казанским «Рубином». В июне УЕФА объявил, что «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» выполнили условия FFP в сезоне-2016/17.