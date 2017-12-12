Готовиться к «Астане» «Спортингу» будет помогать экс-соперник Макгрегора

Так, отныне одним из коллег главного тренера Жорже Жезуша станет бразильский боец смешанных единоборств Жозе Алдо (26−4). Твиттер лиссабонского клуба называет его «рождественским подарком Жезушу».



Алдо уже прибыл в столицу Португалии и даже успел совершить рождественский шопинг. Пока неясно — пиар-ход это или бывший соперник чемпиона UFC Конора Макгрегора действительно будет работать в клубе.



Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Спортинг» встретится с «Астаной». Первый матч состоится 15 февраля в Астане. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа «Астаны» — 3.82, ничья — 3.44, победа «Спортинга» — 2.17. Ответная игра в Лиссабоне пройдет 22 февраля.