Готовиться к «Астане» «Спортингу» будет помогать экс-соперник Макгрегора
Президент «Спортинга» Бруну де Карвалью решил расширить тренерский штаб португальской команды, сообщает Sports.kz.
Президент «Спортинга» Бруну де Карвалью решил расширить тренерский штаб португальской команды, сообщает Sports.kz.
Так, отныне одним из коллег главного тренера Жорже Жезуша станет бразильский боец смешанных единоборств Жозе Алдо (26−4). Твиттер лиссабонского клуба называет его «рождественским подарком Жезушу».
Алдо уже прибыл в столицу Португалии и даже успел совершить рождественский шопинг. Пока неясно —
Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Спортинг» встретится с «Астаной». Первый матч состоится 15 февраля в Астане. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа «Астаны» — 3.82, ничья — 3.44, победа «Спортинга» — 2.17. Ответная игра в Лиссабоне пройдет 22 февраля.