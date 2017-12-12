Состав «Астаны» в восемь раз дешевле футболистов «Спортинга»

По данным авторитетного сайта Transfermarkt, состав «Спортинга» оценивается в 165,65 миллиона евро. А общая стоимость игроков «Астаны» равна 20,65 миллиона евро. Таким образом, состав лиссабонской команды в восемь раз дороже футболистов «Астаны».

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Самым дорогим игроком лиссабонского клуба является полузащитник Вильям Карвалью. Футболист, в составе сборной Португалии ставший чемпионом Европы 2016 года, оценивается в 25 миллионов евро.

Второе и третье место по трансферной стоимости делят нападающие Желсон Мартинс и Бас Дост (оба по 20 миллионов), а четвертую строчку занимает вратарь Руй Патрисио (16 миллионов).

В составе чемпиона Казахстана самый высокий ценник у защитника сборной Казахстана Дмитрия Шомко и ганского нападающего Патрика Твумаси. Трансферная стоимость игроков оценивается в два миллиона евро.

Стоит отметить, что первый матч между «Астаной» и лиссабонским «Спортингом» пройдет 15 февраля в столице Казахстана, а ответный — через неделю, 22-го, в Португалии. Команды установят рекорд Лиги Европы, пролетев больше семи тысяч в километров в одну сторону.