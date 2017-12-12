«Спортинг». Львиное царство

«Спортинг» — самый стабильный клуб Европы во внутренних соревнованиях: в итоговой турнирной таблице чемпионата Португалии он опускался ниже пятого места только один раз в своей истории — в сезоне-2012/2013, когда лиссабонцы стали в Сагриш Лиге лишь седьмыми. В коллекции титулов «Спортинга» 18 званий чемпиона своей страны, 20 Кубков Португалии, 8 Суперкубков своей страны. В сезоне-1963/1964 «Спортинг» завоевывал Кубок обладателей Кубков европейских стран.

Традиционные цвета лиссабонского клуба — зеленый и белый, откуда происходит и одно из прозвищ «Спортинга» — Зелено-белые. Но есть среди его кличек и такое, например, — Ящерицы… Видимо, опять же — в тон клубной расцветке. Но наиболее известный никнейм «Спортинга» — Львы. Именно царь зверей и изображен на гербе клуба.



«Спортивный клуб Португалии» (а именно так в дословном переводе звучит полное название соперника астанчан — Sporting Clube de Portugal) славен своей футбольной академией. Углубляться в дебри клубной истории сейчас по этому поводу, однако, не станем, отметим лишь, что сразу 10 из 14 игроков национальной сборной Португалии, принявших участие в финальном матче EURO-2016 с французами, который принес пиренейцам первое звание континентального чемпиона, являются воспитанниками одной и той же футбольной школы — Академии «Спортинга». Даже, вернее, — 11, ведь Пепе, скажем, сразу после приезда из Бразилии тоже оказался в футбольной структуре Львов. Правда, совсем ненадолго — на пару недель. И все же…



И Криштиану Роналду, и Жоао Моутинью, и Жозе Фонте, и Нани, и Жуан Мариу, и Адриен Силва, и другие — все они в разное время прошли через Академию «Спортинга». Так же, как это сделали когда-то Луиш Фигу, Луиш Боа Морте, Рикардо Куарежма, Симау Самброза, Даниэл Каррису, Мигел Велозу и много еще настоящих мастеров кожаного мяча. И сейчас за «Спортинг» продолжают выступать такие доморощенные исполнители, как чемпионы Европы Руй Патрисиу и Вильям Карвалью, а также Желсон Мартинш, Даниэл Поденсе, Юри Медейруш, Тобиаш Фигейреду, Жуан Палинья, Педру Силва.



Обращает на себя внимание фигура главного тренера «Спортинга» 63-летнего Жоржи Жезуша. Будучи сам воспитанником этого лиссабонского клуба, наставник в свое время немного поиграл за него в середине поля, а с 2015-го встал у руля родной команды, трижды сделав до того чемпионом Португалии «Бенфику» — принципиального соперника «Спортинга». Со Львами же за два с половиной сезона Жезушу удалось пока выиграть Суперкубок страны, а также стать серебряным и бронзовым призером местного чемпионата.

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В целом, на данный момент «Спортинг» обладает сбалансированным и достаточно ровным составом, в котором сверкает целая россыпь настоящих мастеров. По традиции продав нескольких своих игроков перед началом нынешнего сезона за солидные суммы (в последний день лета Адриен Силва был уступлен «Лестеру» за 24,5 миллиона евро, Рубен Семеду обошелся «Вильярреалу» в 14 миллионов тех же денег, Паулу Оливейра ушел в «Эйбар» за 3 с половиной миллиона единиц европейской валюты, Марвин Зегелар отправился в «Уотфорд» за 3 миллиона евро, столько же стоил перебравшийся в «Брайтон» Эзекьел Скелотто, 1,7 миллиона заплатил «Лидс» за Хади Сако, 1,83 миллиона евро — колумбийский «Атлетико Хуниор» за Теофило Гутьерреса, 1 миллион отдал «Нюрнберг» за Эвертона…), Львы сделали и несколько достаточно серьезных приобретений. Так, пришедший из «Сампдории» Бруну Фернандеш обошелся в 9,69 миллиона евро, атакующий полузащитник национальной сборной Аргентины Маркос Акунья был приобретен у «Расинга» со своей родины за 9,6 миллионов, за его земляка Родриго Батталью «Брага» получила 4,2 миллиона, трансфер из «Ромы» бывшего ивуарийского форварда ЦСКА Сейду Думбия стоил 3,5 миллиона, итальянский защитник «Бетиса» Кристиано Пиччини оказался оценен в 2,87 миллиона евро, за македонца Стефана Ристовски «Риеке» было отстегнуто 2,25 миллиона, а за бразильца с португальским паспортом Маттеуса «Эшторил» выручил 2 миллиона евро. На этом фоне полмиллиона колумбийскому «Атлетико Насьональ» за колумбийца же Леонардо Руиса выглядят не слишком серьезной суммой… Пополнил состав «Спортинга» минувшим летом и еще целый ряд очень квалифицированных исполнителей. Так из мадридского «Реала» на правах аренды, скажем, прибыл Фабио Коэнтрау. Одна только арендная стоимость которого составила 1 миллион евро…



Нельзя сказать, что Жоржи Жезуш придерживается какой-то тактической схемы неукоснительно. Это достаточно гибкий тактик. Хотя данный наставник предпочитает расстановку 4−5−1 (иногда — 4−4−2) с двумя опорниками и тремя атакующими хавами, но вот, например, в недавнем матче Лиги Чемпионов УЕФА с «Барселоной» на ее поле «Спортинг» действовал с пятью защитниками — 5−4−1.



Можно, конечно, даже не сомневаться, что до середины февраля состав Львов, идущих на данный момент в чемпионате Португалии на втором месте, уступая «Порту» лишь по дополнительным показателям, претерпит определенные изменения. Возможно — достаточно серьезные… Но на данный момент в еврокубковом сезоне-2017/2018 в Лиге Чемпионов УЕФА за «Спортинг» были задействованы следующие игроки: