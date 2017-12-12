«Спортинг» не собирается продавать своих лидеров перед «Астаной»

Как пишут наши португальские коллеги, «Спортинг» к концу этого года имеет прибыль в 24,7 миллионов евро. В связи с этим, нет никакой необходимости в продаже своих футболистов, так как проблем с погашением зарплатных ведомостей не возникнет.
«Мы не одержимы продажами своих игроков. “Спортинг” перестал выручать деньги от трансферов своих футболистов, только чтобы избежать финансовых проблем. Больше нет никакого давления в команде. Уходят только игроки, которые должны покинуть команду. Нам удалось донести сообщение
Напомним, в результате жеребьевки, «Спортинг» стал соперником «Астаны» по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч, а столице Казахстана состоится 15 февраля. Ответная игра в Лиссабоне пройдет через неделю — 22 февраля.