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11:54 (мск), источник: Sports.kz

«Спортинг» не собирается продавать своих лидеров перед «Астаной»

Вице-президент португальского «Спортинга» Карлос Виера заявил, что в планы лиссабонского клуба не входит продажа основных футболистов в ближайшее трансферное окно, сообщает Sports.kz со ссылкой на A Bola.

Как пишут наши португальские коллеги, «Спортинг» к концу этого года имеет прибыль в 24,7 миллионов евро. В связи с этим, нет никакой необходимости в продаже своих футболистов, так как проблем с погашением зарплатных ведомостей не возникнет.

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«Мы не одержимы продажами своих игроков. “Спортинг” перестал выручать деньги от трансферов своих футболистов, только чтобы избежать финансовых проблем. Больше нет никакого давления в команде. Уходят только игроки, которые должны покинуть команду. Нам удалось донести сообщение топ-клубам, что если они хотят кого-то из наших футболистов, то им придется заплатить очень серьезную сумму, но мы уже не сосредоточены на их обязательной продаже», — сказал Виера.

Напомним, в результате жеребьевки, «Спортинг» стал соперником «Астаны» по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч, а столице Казахстана состоится 15 февраля. Ответная игра в Лиссабоне пройдет через неделю — 22 февраля.

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