«Спортинг» не собирается продавать своих лидеров перед «Астаной»

Как пишут наши португальские коллеги, «Спортинг» к концу этого года имеет прибыль в 24,7 миллионов евро. В связи с этим, нет никакой необходимости в продаже своих футболистов, так как проблем с погашением зарплатных ведомостей не возникнет.

«Мы не одержимы продажами своих игроков. “Спортинг” перестал выручать деньги от трансферов своих футболистов, только чтобы избежать финансовых проблем. Больше нет никакого давления в команде. Уходят только игроки, которые должны покинуть команду. Нам удалось донести сообщение топ-клубам, что если они хотят кого-то из наших футболистов, то им придется заплатить очень серьезную сумму, но мы уже не сосредоточены на их обязательной продаже», — сказал Виера.